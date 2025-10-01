„Každého mrzí, když je tak blízko a nezíská medaili. Já nedávno zažíval to samé. Fantastická jízda, pak dvě porážky a člověka to trochu semele. Ale musíte si říct, že jste čtvrtý na světě, což je fantastický úspěch,“ říká 55letý trenér.
Reprezentační kouč Jiří Novák dal národnímu týmu za výkony na světovém šampionátu lepší dvojku, co by Česko dostalo od vás?
Je to obrovský úspěch, k medaili to sice nedotáhli, takže asi jednička to být nemůže, ale zasloužili by si ji. Dokázali něco, co se strašně dlouho nepovedlo, je to historický úspěch. Nejen výsledek, i předvedená hra byla výborná, všechno klapalo.
V čem byla síla týmu?
Bylo to rozložené na víc hráčů, neměli jsme hvězdu typu Nikolova či Gianelliho, musel pracovat celý tým, každý měl svoji roli. Někdo dělal víc bodů jako Vašina či Jindra, ale bez těch ostatních by to nefungovalo. Každý přispěl velkým dílem a kolektivní výkon stačil na semifinále.
Co tým z konce druhé desítky světového žebříčku nakoplo?
Nejdůležitější byl zahajovací zápas se Srby, přijeli jsme na Filipíny s tím, že skupina je strašně těžká. Moc lidí nevěřilo, že postoupíme, když v ní byli tři účastníci Světové ligy. My ale byli na Srby stoprocentně připravení, což nečekali. Nebyli nachystaní jako my. Proto jsme je zaskočili a udělali ten první krok. Pak už jsme se dostali na vlnu, měli jsme i štěstí, že jsme postoupili ze skupiny na skóre a v osmifinále narazili na Tunisko, které nedosahuje kvalit evropských týmů. Čekali jsme na šanci a ta přišla, kredit našemu týmu.
Kdo ho táhl?
Smečař Vašina hrál stabilně celý turnaj, to samé nahrávač Bartůněk. Nebo Tonda Klimeš, raketa letošní sezony, který vletěl do nároďáku z juniorů a hned se z něj stal první blokař. Byla to skvěle poskládaná mozaika zkušených a mladých hráčů.
Co chybělo na Bulhary a Poláky v bojích o medaile?
Odehráli jsme s nimi výborná utkání, nebylo moc věcí, co by šlo výrazně vylepšit. Možná chybělo trochu štěstí, které jsme měli v těch předešlých zápasech, kdy nám to padalo na lajny a dávali jsme esa, to teď nevycházelo. Odvedli jsme maximum, prohráli jsme se soupeři, kteří měli vysokou kvalitu.
Vy jste dovedl dospělou českou reprezentaci k sedmému místu na evropském šampionátu v roce 2017. Dá se to srovnávat?
V osmifinále jsme tehdy porazili vítěze Světové ligy Francouze a postoupili mezi osm nejlepších, ve čtvrtfinále jsme po těžkém boji prohráli s Německem 1:3, stejně jako teď kluci. Evropský šampionát je extrémně těžký, podívejte se na letošní mistrovství světa, v semifinále byly čtyři evropské týmy. V Evropě je ta kvalita obrovská.
O to těžší bude postoupit na olympiádu do Los Angeles, z Evropy pojede jen pět týmů. Mohou to Češi dokázat?
Je to strašně těžké. Evropa má pět míst, přitom týmů, které by to chtěly a mají na to kvalitu, je tak patnáct dvacet. Minule z pěti kvalifikačních skupin po šesti týmech postupoval jen vítěz. Je pravda, že jsme se posunuli ve světovém žebříčku výš, můžeme mít výhodu trochu lepšího losu. Věřím, že přicházející generace hráčů tým ještě posílí a Česko se na olympiádu dostane.
Může se český volejbal dlouhodobě držet ve špičce?
Slovinci jsou ještě menší národ a dokážou to. Věřím, že když se bude dobře pracovat s mládeží, což se teď děje, a tým bude dobře doplňovaný, tak by mohl ty výsledky opakovat pořád.
Co ukázaly ty dva volejbalové úspěchy mladíků a dospělého týmu během jediného měsíce?
Mám neskutečnou radost, hlavně z našich výkonů. Ukázalo to herní a mentální posun kluků. Z chlapů jsem měl podobný pocit, stejná zarputilost, bojovnost a odhodlání. A taky se nikdy nezlomili, ani když se jim nedařilo výsledkově. Stejně jako my.
Může mít úspěch Čechů vliv na růst volejbalovou základnu?
Věřím, že ano. Mladých sportovců není nikdy dost, čím větší bude možnost výběru, tím víc adeptů pro nároďák může přijít. Doufám, že tihle hráči budu vzory pro nové děti a budou se jim chtít přiblížit.
Kromě toho, že působíte jako trenér reprezentace do 22 let, budete nově dělat supervizora trenérovi Ondřejovi Žabovi v extraligovém Ústí nad Labem. Co tahle pozice obnáší?
Jsem konzultant, občas Ondrovi pomůžu. Na střídačce být během zápasů nemůžu, spíš se bude jednat o nějaké rady a výpomoc na tréninku. Když mi to čas dovolí, přijedu se podívat i na nějaká utkání, ale asi na všechny.
Ústí v posledních letech bojuje o záchranu extraligy v baráži, vy jste tu v minulosti působil jako hráč i trenér. Proto jste rozhodl pomoct?
Mám vztah k týmu i k lidem, co tu působí. Když mě šéf klubu Miroslav Přikryl oslovil, říkal jsem si, proč ne? Byla by škoda, kdyby takový tým měl spadnout z extraligy.
Jak se vám jeví letošní ústecký tým?
Je poskládaný trošku lépe než loni, ale bude to muset potvrdit až v soutěži. Minule začali dobře, ale pak se jim nepovedly důležité zápasy. Zatím to vypadá, že potenciál tam je, aby nehráli o baráž.
Pomohou k tomu i vaše konzultace?
Víc hlav víc ví, víc očí víc vidí. Jeden člověk všechno nezaregistruje, tak ho druhý postrčí. Není jednoduché dělat všechno sám, zažil jsem to, tak vím, že to není snadné. Ondra Žaba je mladý ambiciózní trenér, věřím, že se prosadí a jednou bude výborný.
Úspěšný český výběr ze světového šampionátu má docela výraznou ústeckou stopu, působil tu nahrávač Luboš Bartůněk, libero Milan Moník je dokonce odchovancem klubu.
Pamatuju si, že mu bylo patnáct, když jsme tu hráli národní ligu a vytáhli jsme ho k nám do áčka. Vypracoval se na nejlepší libero v Česku, myslím, že teď je rád, že tu roli přijal a přeškolil se ze smečaře. Přemluvili ho k tomu, když byl v Kladně. Viděli v tom pro něj cestu, jak se ještě posunout dál. Nebylo to pro něj lehké rozhodnutí, hlavou byl tehdy útočník, ale popral se s tím velice dobře a odměna je teď ta, že se dostal mezi nejlepší čtyřku na mistrovství světa.
Nezkusíte ho přemluvit k návratu do Ústí, když s ním teď budete spolupracovat?
Nemyslím si, že by se teď chtěl vracet (smích).