Do USA za slávou a dolary. Jako v Mortal Kombat, tuší svéráz Martínek

Podepsal roční smlouvu s organizací Professional Fighters League (PFL), pomyslné trojky v Americe za UFC a Bellatorem. Ta nabízí formát play off, vítězi připadne milion dolarů.

Co je PFL? Americká organizace bojových sportů Pořádá zápasy v rámci sezon. Bojovníci získávají body. Za výhru tři, remízu jeden, za prohru nula. Body navíc získají za ukončení v prvním kole (3), ve druhém (2) a ve třetím (1). Nejlepší zápasníci své váhové kategorie následně postoupí do „play off“, které probíhá vyřazovacím stylem až do finále o milion dolarů.

„Přirovnal bych to k Mortal Kombat, jestli znáš. Sjedou se borci z celého světa a rozsekají se mezi sebou. Pojď, ukaž se!“ vypráví nadšeně Martínek. Nejdřív cítil skepsi, snem každého je podepsat smlouvu v UFC. Horko těžko se vypracovat od podlahy, ale patřit mezi nezpochybnitelnou elitu.

Mohl to zkusit, v Česku je šampionem Oktagonu, s holou hlavou a výrazným plnovousem zaujal pozici nejtvrdšího muže v zemi, vždyť váží 120 kilo. Rok zpátky zápasil před očima prezidenta UFC Dany Whitea v jeho reality show. Sice v měření s brazilským soupeřem neuspěl, zájem ale probudil znovu, když loni v listopadu jedním úderem zlomil čelist Viktoru Peštovi.

„Zpětně se ukazuje, jak velké vítězství to bylo. Pešta má ve světě ohromný respekt, proslavilo mě to,“ tuší Martínek.

UFC i Bellator po něm žádaly ještě jedno podobné vítězství, pak by od obou dostal zřejmě nabídku a základní plat.



Vedení PFL mu v lednu řeklo, že má týden na podpis, ať se rozmyslí. A nabídlo oproti konkurenci jiné výhody i lepší peníze. Za první vyhrané zápasy získá až půl milionu korun. „Nejde v ní o sílu marketingu, ale jen o sportovní výkon. Navíc budu v televizi na ESPN, takže si jako Evropan snáz vybuduju jméno,“ říká Martínek.

Abyste pochopili, nováčci z Evropy jsou v Americe mnohdy podceňovaní, tolik nelákají. Televizní „sláva“ jim pomáhá, třeba Dvořákův víkendový zápas v UFC sledovaly na ESPN desítky milionů diváků.

Se správným výběrem radil Martínkovi i Cody Garbrandt, bývalý šampion UFC.



A další plus? Nový Martínkův zaměstnavatel pořádá turnaje v newyorské hale, kde své zápasy hrají i Islanders, hokejisté z NHL. „A já jako bývalý hokejista do NHL vždycky chtěl. Cítím zadostiučinění,“ usmívá se teď 29letý zápasník.

První zápas je v plánu buď koncem května nebo v půlce června, soupeře pozná už brzy. Pokud by z play off vypadl, teoreticky nastoupí do obhajoby o pás šampiona v Česku.

„Ale nepředpokládám to. Organizace by mě musela uvolnit. V Americe se chci zdržet, vítězit. Po prohře v reality show jsem si prošel negativní zkušeností, musel jsem se naučit s tím pracovat (pomohl psycholog). Nejsem neomylný, chyby jsem si sepsal a eliminoval, přemýšlím nad nimi,“ povídá Martínek.

Zrušený kemp v Polsku. Bez práce. Jsem běsnej!

Vyrovnával se zejména s psychikou. Mediální tlak pro něj byl před půl rokem novou věcí, nerozuměl ani nepřejícným zprávám ze sociálních sítí. Teď zažívá další obří skok, na něj by už měl být připraven lépe.

Jiné věci ovšem neovlivní. Martínka nyní trápí nepříjemná situace okolo šíření koronaviru, výrazně se mu omezily možnosti tréninku: „Nemůžu trénovat svěřence ani sebe. Měli jsme jet já, Jirka Procházka, Karlos Vémola, Mach Muradov, Miloš Petrášek a Petr Kníže do Polska na kemp. Nejede se nikam. Přitom se potřebujeme připravovat na zápasy.“

K tomu jeho „kluci“ přišli o práci na dveřích, když kluby zavřely provoz. Kde vzít peníze? Zaplatit se musí nejen drahá příprava.

„Jsem běsnej, je to pro mě strašný. Já byl naštěstí zodpovědnej, neutrácel za kraviny a dával si prachy bokem, takže mám alespoň finanční rezervy,“ uklidňuje Martínka. V 29 letech vstupuje do nového, dosud nepoznaného světa, obezřetnost je na místě. V PFL se představí jako první zástupce z Česka či Slovenska, přestupem na americkou půdu přichází o fanouškovskou podporu, na niž si zvykl v domácích arenách.

Vstupuje do velkého světa bojových umění.