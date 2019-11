Přestal jsem se bát, líčí šampion Oktagonu. Přinese pás v igelitce?

Titul získal loni v létě, kdy na Štvanici porazil ve třetím kole Daniela Dittricha. Fanoušky od té doby několikrát pobavil, když pás šampiona přinesl v igelitové tašce.

Do dalšího zápasu nastoupil po roce v show prezidenta UFC Dany Whitea, jenže s brazilským protivníkem Rodrigem Ferreirou prohrál a smlouvu v prestižní lize nezískal. V organizaci Oktagon MMA jej čeká první obhajoba proti Viktoru Peštovi.

Může se člověk na obhajobu titulu těžké váhy vůbec těšit?

Může, protože jsem nedávno poprvé prohrál. Doteď jsem nevěděl, co to znamená, měl jsem k tomu respekt. Ale zjistil jsem, že porážka až tolik nebolí. Osvobodila mi mysl, cítím se díky ní psychicky silnější. Přestal jsem se bát.

Od září chodíte k mentálnímu kouči, že?

Jo, rozebíráme můj soukromý i sportovní život. Otevírám se mu. Dává mi domácí úkoly, abych přečetl knížku, abych se nad sebou zamyslel, jak co vnímat. Napíšu třeba, co mě rozčiluje a on mě učí reagovat. Odbourává mi negativní myšlení a stresové faktory, vždycky mě vyladí.

Potřeboval jste to?

Nevyhledal jsem ho kvůli sportovním výkonům, on pracuje i s generálními řediteli velkých firem a já měl problém s tlakem médií. Zvykl jsem si, že jsem vidět, ale vždycky tu byl někdo jako Karlos Vémola, o kterého byl zájem větší, a já si jel svoje. Najednou jsem bojoval o smlouvu s UFC a sledovalo mě Česko i Slovensko. Najednou nešlo jen o sport, ale i o byznys. Hromada lidí na vás nadává, člověk si připadá opařený. To vás uzamkne a vy pak nedosáhnete svého potenciálu.

Začínáte si promování užívat?

Pro to sport nedělám. Když jsem začínal zápasit, primárně jsem se chtěl umět prát, abych se postaral o rodinu, byl sebejistý. Vnímal jsem, že mi bojové sporty posílí mysl. Teď mám pěknou kariéru, to si užívám.

Souvisí s tím i vaše nové copánky na vousech?

Přezdívají mi „Blackbeard“, ale už jsem to měl hrozně dlouhý, až pod ramena a usazovaly se mi v nich různý věci. Tak jsem si nechal splést copánky na vikingský styl. Ti si je taky pletli, když šli do války. A mě čeká velký zápas, vzal jsem to bojovně.

Přemýšlíte, že si zase přinesete titulový pás v igelitové tašce?

Přemýšlím nad tím pořád, bylo by to stylové. Jen musím zvolit takovou igelitku, aby nešlo o hlavního konkurenta nějakého sponzora turnaje.

Nová vizáž Michala Martínka, vedle něj stojí herec Jakub Štáfek, v O2 areně prožije premiéru v MMA:

Budete obhajovat poprvé, vnímáte zápas odlišně od předešlých?

Těžko to s něčím porovnat, ale jsem zvyklý chodit na hlavních kartách stejně jako soupeř. Umíme pracovat pod tlakem, takže mě nemá moc co překvapit. Jen to bude na pět kol po pěti minutách, to je záhul.

Pešta si myslí, že to skončí dříve.

To se shodneme. Ani jeden tam tak dlouho být nechceme. Naše styly jsou dominantní, vyloženě se nabízí ukončení před limitem.

Také by si přál předvést nejatraktivnější zápas večera.

Nad tím, co je dobré pro lidi, moc nepřemýšlím. Nepotřebuju vypadat lépe než ostatní. Akorát vám to nabourá samotný boj. Jdu vyhrát a chci se cítit dobře.

Můžete přijít o hodně?

Víc riskuje soupeř. Já sice můžu přijít o titul, nicméně Viktor je v žebříčku daleko přede mnou. Já i tým věříme ve vítězství, ale obecně se očekává, že dostanu přes držku, v tom to on bude mít těžší, musí ukázat, že je frajer z UFC a že patří mezi nejlepších čtyřicet na světě.

Původně jste ani v O2 areně bojovat neměl, že?

Ne. Jak jsem se vrátil ze zámoří po prohře, volal jsem Novotnému (šéfovi organizace Oktagon MMA), že jsem připravený zúročit přípravu. Nejdřív mi řekl, že má turnaj plný, ale pak odešel do UFC Muradov a oni potřebovali zápas. Nejdřív se řešilo, že bychom domluvili meziváhu do 100 kilogramů. ale u mě to nepřipadalo v úvahu, jsem o dost těžší. Nechtěl jsem proti takovému soupeři poprvé shazovat třeba deset kilogramů.

Zmiňujete UFC, i vy jste v létě bojoval o smlouvu. Neúspěšně.

Poprvé jsem zápasil v zahraničí, obrovská zkušenost. Michael Bisping (bývalý zápasník z UFC) mi říkal, že každý Evropan má s přelety a časovými pásmy problémy. Nešlo ani tak o kvalitu boje jako o psychický stav.

Očima trenéra André Reinders o Martínkovi: „Michal je sebevědomý člověk s velkými cíli. V posledních dvou letech podřizuje MMA vše. Spousta lidí říká, že jít na Peštu už po třech letech zápasení je moc brzy. Vždyť před třemi lety byl Pešta v UFC. Michal ale chce ty největší výzvy. Účast v show Dany Whitea a první porážka ho paradoxně posunuly. Přemýšlel, kde se staly chyby. Do té doby se cítil neporazitelný. Nešlo ani tak o výkonnostní skok jako o to, že poprvé v kariéře zápasil mimo domácí prostředí. Šlo o hratelného soupeře. Jsme i s manažery dohodnutí, že příští rok se té reality show opět zúčastní, když nasbírá dvě výhry. Přesto jde Michal do velmi těžkého zápasu s Peštou.“ Turnaj Oktagon 15 Sobota 9.11. v pražské O2 areně

Hlavní zápas na tři kola obstarají Karlos Vémola a Attila Végh

V předzápase o titul na pět kol nastoupí Viktor Pešta a Michal Martínek

Na akci se již prodaly všechny lístky, mělo by přijít téměř dvacet tisíc diváků

Představí se také Miloš Petrášek, Gábor Borároš, Robert Bryczek nebo Jakub Štáfek

V čem to bylo náročné?

Přiletěl jsem tam tři dny před zápasem. UFC mi neustále přesouvalo lety. Když jsme se ohradili, že chceme přijet dříve, řekli nám, že v takovém případě si všechno zaplatíme sami. Jestli nechceme, na naše místo čeká tisíc dalších. Z lidského hlediska to bylo neadekvátní. Po devíti hodinách letu jste pár dní rozbitej, ale my tomu takovou váhu nedávali.

Show Dany Whitea probíhá v komorní atmosféře, cítil jste se divně?

Ještě jsem nastupoval jako první. Bez nástupové hudby, ve tmě sedělo padesát až sto lidí, atmosféra byla utlumená. To se snad ani nedá k ničemu přirovnat.

V O2 areně vás uvidí skoro dvacet tisíc lidí.

To mi sedí víc. Hlavně budu doma.

Hlavní zápas obstarají Vémola s Véghem, myslíte si, že jde opravdu o zápas století?

Oni jsou promovaní víc než rok. Je na místě, že jde o vrchol večera a podobný zápas tu už asi nebude. Máme tu dva velké sportovce, Attila je šampion Bellatoru, druhý se dostal jako první do UFC, navíc Karlos MMA marketingem vážně zviditelnil. Co se týče kvalit zápasníků, myslím, že tu jsou borci, kteří mají ty samé možnosti jako oni. Ale v rámci nějakého nadšení a promování tady větší zápas dlouho nebude.

Podívejte se na upoutávku zápasu mezi Vémolou a Véghem: