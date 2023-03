Nabídka, která se neodmítá. Nadhazovače Holobrádka zlákal softbalový Real

Jsou nabídky, které se snad ani nedají odmítnout. Jedné z nich se dočkal nadhazovač Michal Holobrádek, který dlouhé roky patřil k oporám extraligových softbalistů Havlíčkova Brodu. „Na rovinu. Bylo to pro mě obrovské překvapení. K čemu bych to laikům jen přirovnal? Jako by mě ve fotbale oslovil Real Madrid,“ líčí nadšeně jeden z nejlepších českých softbalistů.