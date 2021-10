V Brodě to byly hezké roky, ohlíží se softbalový reprezentant Holobrádek

„Věděli jsme, že to s nimi bude strašně těžké, že by se skoro musel stát zázrak,“ přiznal čtyřiadvacetiletý rodák z Břeclavi.

Jeden „zázrak“ se přesto povedl, hned v prvním utkání: doma jste Ledenice porazili 2:0.

Je pravda, že to asi Ledenice nečekaly, vzhledem k tomu, že si nás do čtvrtfinále vybraly. Ten zápas se nám povedl nad očekávání, přesně tak, jak jsme potřebovali. Favoritem ale dál zůstával náš soupeř. A podruhé už to prostě z naší strany neklaplo.

Jinými slovy, Žraloci postoupili zaslouženě?

Přesně tak, v těch dalších dvou zápasech nás přehráli ve všech směrech. Ukázali svoji sílu.

Jsou podle vás Ledenice hlavními aspiranty na titul?

Těžko říct, já myslím, že to bude letos hodně napínavé. Všechny týmy, které se dostanou do semifinále, mají šanci.

Já myslela, že mi poradíte, na který mám vsadit...

(směje se) To raději ne. Sám bych do sázení nešel.

Trenér Dušan Šnelly po skončení série s Ledenicemi oznámil, že to byl váš poslední zápas v havlíčkobrodském dresu. Bylo pro vás loučení těžké?

Dolehlo to na mě víc, než bych čekal. Varianty mého odchodu už jsme sice řešili od léta, a předtím jsem měl návrat do Břeclavi v hlavě asi rok, ale když to skutečně přišlo, tak mě najednou ovládla nostalgie.

Podle kouče jste v brodském klubu strávil deset let, je to pravda?

Povídali jsme si o tom a taky jsem tomu skoro nemohl uvěřit. Probírali jsme i to, co všechno se nám povedlo vyhrát. Rozhodně na tuhle část budu vzpomínat jako na maximálně hezké roky.

Předpokládám, že Břeclav pro vás byla coby další destinace jasnou volbou.

Určitě, vždyť tam pořád bydlím. Navíc s tamníma klukama i trénuju, takže to nebylo náhlé rozhodnutí.

Chápu, už se vám po těch letech nechtělo dál pendlovat na trase Břeclav - Havlíčkův Brod.

Rozhodně to byl jeden z faktorů, co hrál ve prospěch návratu, protože teď to budu mít na hřiště jen tři minuty pěšky. Navíc se zase potkám s klukama, se kterýma jsem kdysi v Břeclavi se softbalem začínal. Myslím, že to bude příjemné shledání.

Holobrádek bude Hrochům chybět Odchod Michala Holobrádka bude pro havlíčkobrodské Hrochy velmi citelnou ztrátou. Čtyřiadvacetiletý reprezentační nadhazovač byl v posledních letech bezesporu hlavní postavou týmu, takže nahradit ho půjde jen těžko. On sám je ovšem optimista: „Brod má spoustu mladých a šikovných kluků ve věku od 16 do 20 let. Podle mě bude za nějaké dva roky zase bojovat o nejvyšší příčky,“ má jasno.

Nějak jste v tom výčtu všech pro zapomněl zmínit vašeho staršího bratra Jakuba...

Tak jasně že on hrál v mém rozhodování taky velkou roli.

Tlačil na vás hodně?

Ani ne. Bavili jsme se o tom, ale že by mi řekl, hele, jestli se nevrátíš, tak se s tebou nebudu bavit, to ne.

Mimochodem, jaká byla jeho letní svatba? Když jsme spolu mluvili naposledy, zrovna jste se na ni chystal.

Byla skvělá, opravdu se všechno povedlo. Konala se na skautském tábořišti, což všem vyhovovalo, a vyšlo i počasí. Toho jsme se asi nejvíc báli - že bude pršet. Prostě všichni byli spokojení.

Bratrova svatba ovšem nebyla jediným tématem, o které jsme si v červenci povídali, tím hlavním byla vaše tehdejší pomoc obcím na jižní Moravě, které zasáhlo tornádo. Ještě pořád se v tomto směru nějakým způsobem angažujete?

Popravdě řečeno, ve chvíli, kdy začala škola, už není moc času. Mám nějaké nárazové informace, nicméně teď už je to na kvalifikovanějších lidech a organizacích, které se těm věcem dlouhodobě věnují.

Letošní extraligová sezona je za vámi, už víte, jak prožijete podzim a zimu? Nechystáte se zase někam na zkušenou do zahraničí?

Nejspíš ne, budu doma v Česku. Ale příští prázdniny už bych snad mohl strávit opět v Americe. Teď tam nikoho kvůli covidu moc nepouštěli, což byla škoda, protože jejich softbal má velkou kvalitu a pro mě je každá taková návštěva velkou zkušeností.

Ani s reprezentací se nikam nepodíváte?

To asi jo, plánují se nějaké turnaje v zahraničí. Aktuálně se jedná o tom, že bychom v listopadu mohli do Argentiny na nějaké dva tři týdny na herní soustředění.

Vím, že je ještě brzy, ale už jste v duchu přemýšlel nad tím, jaké to bude, až příští sezonu dorazíte do Havlíčkova Brodu coby soupeř?

Jednoduché to určitě nebude, ale zároveň vím, že jsme se nerozešli ve zlém. Nepůjdu do nepřátelského prostředí, naopak, moc rád si s trenérem a dalšíma klukama popovídám. Pro mě to budou spíš pozitivní zápasy.

Myslíte, že Brod příští sezonu bez vás zvládne?

Jsem rozhodně optimista, je tam hodně mladých a šikovných kluků, kteří na extraligu mají. Podle mě bude Brod za nějaké dva roky zase bojovat o nejvyšší příčky.