Chceme pro Hrochy třetí titul, říká Holobrádek před finále proti rodišti

„Je to úsměvné, že to dopadlo zrovna takhle,“ říká Holobrádek. „Se všemi kluky se známe, se třemi z nich jsme hráli společně na evropském SuperCupu za jeden tým,“ zmiňuje mezinárodní turnaj v Itálii, na kterém norský celek Oslo Aligators s českými posilami dokráčel až do finále.

„Ale série to bude jako každá jiná. Budeme chtít vyhrát a udělat krok k medaili,“ má jasno Holobrádek.

V základní části jste Břeclav, coby nováčka nejvyšší soutěže, čtyřikrát porazili. Takže asi neberete nic jiného než postup?

Určitě to nebude tak jednoznačné. Základní část byla specifická, a tak se na výsledky z ní nedá v play off moc otáčet. Břeclav má mladý a šikovný tým, navíc doplněný o dva novozélandské hráče. Nečeká nás nic jednoduchého. Ale pokud bychom nepostoupili, tak by to bylo nepochybně zklamání...

Čtvrtfinále play off extraliga softbalistů Sobota 7. září

Havlíčkův Brod - Břeclav 19.30 Neděle 8. září

Břeclav - Havlíčkův Brod 15.00 Sobota 14. září

Havlíčkův Brod - Břeclav 19.30 Případně

Neděle 15. září

Havlíčkův Brod - Břeclav 17.00 Havlíčkův Brod - Břeclav 19.30

Hroši v posledních třech letech vždy hráli finále. Dáváte si za cíl navázat na tyto úspěchy, nebo byste rádi po roce titul vrátili do Hippos arény?

Naším cíle pro play off je nepochybně vyhrát třetí titul pro Hrochy. Minulý rok jsme si věřili na třetí titul v řadě. Nepovedlo se to, tak bychom rádi vyhráli letos.

Koho - kromě Havlíčkova Brodu - považujete za největšího favorita play off? Základní část parádně zvládly Ledenice.

Budou ohromně těžkým soupeřem. Ledenice odehrály skvělou základní část. Navíc mají velkou sílu jak v útoku, tak na nadhozu. Myslím, že budou letos útočit na titul. Ale my bychom jim to rádi překazili.

Pro podzimní část sezony přivedlo vedení nového nadhazovače, venezuelského reprezentanta Luise Miguela Colombo Péreze - s aktuálními zkušenostmi z letošního světového šampionátu. Jak takovou konkurenci vnímáte?

Miguel pro nás bude posila do play off. Určitě se to ukáže ve vyrovnanějších okamžicích, kdy budeme moct více taktizovat a udělat nějakou změnu. Loňské play off jsem více méně odházel sám a tak nám další kvalitní nadhazovač přijde vhod.