Evropský úspěch přináší házenkářům Karviné i starosti finančního rázu

„Odvetu jsme měli pod kontrolou, stále jsme měli náskok plus dva góly. Soupeř sice ke konci srovnal na 27:27, ale znovu podal fantastický výkon brankář Petr Mokroš,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Uspěli jsme, přestože Balaton je klub, který má dvaapůlkrát vyšší rozpočet než my. Pro nás to je fantastický výsledek. Kluci zabojovali. V závěru to bylo na krev, protože se nám zranil Hajko.“
Kouč podotkl, že probojovat se mezi osm nejlepších mužstev Evropského poháru je úspěch, ale trochu dvousečný.
„Nejenže to jsou pro klub další náklady, ale čtvrtfinále budeme muset hrát během play off naší extraligy. Bude to fyzicky hodně náročné, protože nás čeká pět šest zápasů během deseti dnů,“ upozornil Brůna.
Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí
Navíc Karvinské stále trápí marodka. Mimo hru jsou zranění Jonáš Patzel, Ilja Blyzniuk, Vojtěch Prašivka a brankář Vojtěch Košťálek. „Do sestavy by se mohl vrátit snad jen Ilja,“ podotkl Brůna.
Karvinští jsou ve čtvrtfinále po třech letech a spolu s nimi se do něj probojovaly Buzau z Rumunska, Ohrid ze Severní Makedonie, maďarská Tatabanya, Nilüfer z Turecka, řecký Olympiakos Pireus, slovinské Celje a také Izvidač Ljubuški z Bosny a Hercegoviny, který vyřadili v předkole minulého ročníku Evropské ligy.
„Soupeře si už nemůžeme vybírat. Nejvíc hratelní by zřejmě byli Turci, kteří vyřadili Brno. Ostatní celky jsou už lehce odskočené,“ upozornil Brůna.
První zápasy budou na programu 28. nebo 29. března a odvety týden na to.
Na kolik peněz karvinský klub další kolo přijde, bude záležet i na tom, jak daleko budou muset za protivníkem vyrazit. „Ale jedno kolo nás se vším všudy vyjde zhruba na půl milionu korun,“ řekl Brůna.
Tento týden mají Karvinští poslední volnější, protože nehrají extraligu, takže budou moci pořádně trénovat. V sobotu od 19.30 je však v pražské UNYP Aréně čeká finále Českého poháru s Lovosicemi. „Na to se nyní soustředíme,“ prohlásil Brůna.