Evropský úspěch přináší házenkářům Karviné i starosti finančního rázu

Navzdory bookmakerům, podle jejichž kurzů byli outsidery, házenkáři Baníku Karviná postoupili přes Balatonfüredi do čtvrtfinále Evropského poháru. Karvinští po domácí výhře 30:28 vyhráli i v neděli v Maďarsku, a to 28:27. Dalšího soupeře jim určí úterní los.
Pivot karvinských házenkářů Jan Užek se protlačil ke střele.

Pivot karvinských házenkářů Jan Užek se protlačil ke střele. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karvinský házenkář Patrik Fulnek bojuje v prvním osmifinálovém utkání...
Házenkáři karvinského Baníku, kteří nemohli do pohárového utkání kvůli zraněním...
Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.
Karvinský Patrik Fulnek se snaží dostat ze sevření Mártona Vargy z...
„Odvetu jsme měli pod kontrolou, stále jsme měli náskok plus dva góly. Soupeř sice ke konci srovnal na 27:27, ale znovu podal fantastický výkon brankář Petr Mokroš,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Uspěli jsme, přestože Balaton je klub, který má dvaapůlkrát vyšší rozpočet než my. Pro nás to je fantastický výsledek. Kluci zabojovali. V závěru to bylo na krev, protože se nám zranil Hajko.“

Kouč podotkl, že probojovat se mezi osm nejlepších mužstev Evropského poháru je úspěch, ale trochu dvousečný.

„Nejenže to jsou pro klub další náklady, ale čtvrtfinále budeme muset hrát během play off naší extraligy. Bude to fyzicky hodně náročné, protože nás čeká pět šest zápasů během deseti dnů,“ upozornil Brůna.

Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

Navíc Karvinské stále trápí marodka. Mimo hru jsou zranění Jonáš Patzel, Ilja Blyzniuk, Vojtěch Prašivka a brankář Vojtěch Košťálek. „Do sestavy by se mohl vrátit snad jen Ilja,“ podotkl Brůna.

Karvinští jsou ve čtvrtfinále po třech letech a spolu s nimi se do něj probojovaly Buzau z Rumunska, Ohrid ze Severní Makedonie, maďarská Tatabanya, Nilüfer z Turecka, řecký Olympiakos Pireus, slovinské Celje a také Izvidač Ljubuški z Bosny a Hercegoviny, který vyřadili v předkole minulého ročníku Evropské ligy.

„Soupeře si už nemůžeme vybírat. Nejvíc hratelní by zřejmě byli Turci, kteří vyřadili Brno. Ostatní celky jsou už lehce odskočené,“ upozornil Brůna.

Spojka karvinských házenkářů Vojtěch Patzel střílí přes balatonfüredskou obranu.

První zápasy budou na programu 28. nebo 29. března a odvety týden na to.

Na kolik peněz karvinský klub další kolo přijde, bude záležet i na tom, jak daleko budou muset za protivníkem vyrazit. „Ale jedno kolo nás se vším všudy vyjde zhruba na půl milionu korun,“ řekl Brůna.

Tento týden mají Karvinští poslední volnější, protože nehrají extraligu, takže budou moci pořádně trénovat. V sobotu od 19.30 je však v pražské UNYP Aréně čeká finále Českého poháru s Lovosicemi. „Na to se nyní soustředíme,“ prohlásil Brůna.

23. února 2026  20:17

