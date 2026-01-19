Žori si srovnal hlavu. A teď si věří, vypráví Březina o Reshtenkovi. Co věští Malininovi?

Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy | foto: Reuters

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Když se zdánlivě nemyslitelné stalo skutečností, přišel Michal Březina v zákulisí sheffieldské haly za Georgii Reshtenkem a velmi dlouho se dojatě objímali. „Máš medaili!“ říkal mu a oba vypadali, jako by se ocitli v říši divů.

Třiadvacetiletý petrohradský rodák, jenž se v 15 letech přestěhoval s rodiči do Prahy a později získal české občanství, ukončil dvanáctileté čekání na další českou medaili z evropského šampionátu. „Jsem v šoku. Tohle je velké. Nechápu, co se stalo,“ tvrdil.

V roce 2013 to byl právě Březina, kdo v Záhřebu vybojoval pro Česko evropský bronz.

Nyní jej napodobil bruslař, kterému říká Žori a kterého v posledních čtyřech letech v kalifornském Irvine trenérsky vede. „Zasloužil si tu medaili, zajel svoji životní jízdu,“ chválil kouč.

Jaký je to pocit být u konce medailového půstu, Michale?
Super. Doufám, že příště tak dlouho čekat nebudeme a Žori bude ve sbírání medailí pokračovat. Jen mě moc mrzí, že už tu nemůže být Standa Židek (bývalý předseda svazu, který loni zemřel), že s námi do dneška nevydržel.

V budoucnu může být jedním z mála mužů na celém světě, kdo skočí čtverného axela.

Michal Březinao svém svěřenci Georgii Reshtenkovi

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

18. ledna 2026  20:04

Wolves s Krejčím udrželi proti Newcastlu nulu, Aston Villa nestačila na Everton

Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

Po sobotní náloži sedmi zápasů se v neděli v Premier League hrálo jen na dvou stadionech. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím remizoval doma 0:0 s Newcastlem. Aston Villa...

18. ledna 2026  19:27,  aktualizováno  19:49

