Žori si srovnal hlavu. A teď si věří, vypráví Březina o Reshtenkovi. Co věští Malininovi?

Třiadvacetiletý petrohradský rodák, jenž se v 15 letech přestěhoval s rodiči do Prahy a později získal české občanství, ukončil dvanáctileté čekání na další českou medaili z evropského šampionátu. „Jsem v šoku. Tohle je velké. Nechápu, co se stalo,“ tvrdil.
V roce 2013 to byl právě Březina, kdo v Záhřebu vybojoval pro Česko evropský bronz.
Nyní jej napodobil bruslař, kterému říká Žori a kterého v posledních čtyřech letech v kalifornském Irvine trenérsky vede. „Zasloužil si tu medaili, zajel svoji životní jízdu,“ chválil kouč.
Jaký je to pocit být u konce medailového půstu, Michale?
Super. Doufám, že příště tak dlouho čekat nebudeme a Žori bude ve sbírání medailí pokračovat. Jen mě moc mrzí, že už tu nemůže být Standa Židek (bývalý předseda svazu, který loni zemřel), že s námi do dneška nevydržel.
V budoucnu může být jedním z mála mužů na celém světě, kdo skočí čtverného axela.