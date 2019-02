Pokusí se o dva čtveráky? Březina před volnou jízdou: Nemám co ztratit.

Váš krátký program začal výborně čtverným salchowem a kombinací. Co se stalo pak?

Jo, začalo to dobře. A pak tam byly zbytečné chybičky.

Dvakrát, po flipu i axelu, nebyl dopad zcela čistý a rukou jste se dotkl ledu. Proč?

Myslím, že jsem trochu povolil ve výjezdech. V těch skocích jinak nebylo nic špatně, akorát tam prostě nebyly ty výjezdy.

Nemohla sehrát roli aklimatizace? Přicestoval jste do Minsku z Kalifornie až v úterý.

To asi ne, já jsem zaklimatizovaný docela dobře, spal jsem tu úplně v pohodě. Na čtvrtek jsem usnul kolem jedenácté večer, vzbudil jsem se ráno v osm, takže všechno šlo, jak mělo.

Tak pozdní přílety na akci vám v minulosti svým způsobem vyhovovaly, že? Na Grand Prix do Helsinek jste z Ameriky také přiletěl dva dny před závodem a pak skončil druhý.

Přesně tak. Já jsem to už dávno plánoval, že poletím na všechny závody v této sezoně takhle podobně. Nechtěl jsem létat brzy, ale raději tak, abych byl na místě těsně před závodem, dal si jeden trénink a šel na to. Abych příliš nedumal nad tím, jak moc byl trénink povedený, nebo jestli je led dobrý nebo špatný.

Nebyl jste tedy ani unavený, ani nervózní?

Možná jsem byl trochu nervózní z toho, že až při rozjížďce před závodem jsem poprvé bruslil na hlavní hale, tréninky jsme měli předtím ve vedlejší. Led v hlavní hale byl pro mě neznámá. Bohužel, právě u těch skoků, které byly při rozjížďce úplně v pohodě (flip a axel), jsem pak udělal chybičku. Na rozjížďce jsem měl naopak problém se salchowem, zabalil jsem jen jednoho trojitého a čtveráka vůbec, ale při závodě jsem se na něj rozjel s vědomím, že když udělám vše správně, bude v pohodě - a toho čtveráka jsem skočil. Zato flip a axel byly předtím bezproblémové, jenže místo abych do nich šel na sto procent, trochu jsem povolil ve výjezdech. Docela zbytečné chyby. Ty ruce na zemi mě v kraťasu stály umístění na čtvrtém nebo pátém místě.

Ve své skupině jste šel na led hned jako první po rozjížďce. Většina krasobruslařů nemá takový los ráda. Jak je to u vás?

Abych řekl pravdu, poslední dobou je mi celkem jedno, kdy závodím. Hodně jsme trénovali i v tom stylu, že jsem na tréninku jezdil jízdy rovnou po příchodu na led, aniž bych se rozbruslil. Pustil jsem hudbu a jel jsem.

Co teď s tím ve volné jízdě? Jak moc vzdálená je medaile?

To se uvidí. V sobotu je další den. Když to vyjde, tak to vyjde, když nevyjde, tak nevyjde. Pro mě bude hlavně důležité zajet volnou jízdu, jak vím, že ji zajet umím, bez těch zbytečných chybiček. Ve volné pojedu, co jsem natrénoval, na 100 procent a nenechám na ledě ani procento, které by bylo nevyužité.

Je ta současná horší výchozí pozice k boji o medaili podnětem zkusit ve volné nikoliv jeden, ale dva čtverné salchowy? Nebylo by to poprvé.

Bude záležet i na tom, jak mi půjdou v pátek na tréninku. Nacvičovali jsme tu volnou jízdu před Evropou i se dvěma čtveráky, i když jsme nepočítali, že ji tady takhle pojedeme. Ale v tenhle okamžik nemám co ztratit. Až budu mluvit s Rafaelem (trenérem Arutjuňanem), domluvíme se co a jak.

Na medailový post ztrácíte téměř devět bodů. Potřeboval byste tedy k průniku na stupně vítězů i „pomoc“ jiných, zaváhání někoho ze tří nejlepších mužů po krátkém programu.

Devět bodů je hodně, ale na druhou stranu je to jeden hezky skočený trojitý axel. Prostě půjdu na led s tím, že chci předvést to, co jsem předváděl v celé sezoně. Ne že by byl ten krátký program až takový propadák, i když nebyl vzhledem k mé předchozí sezoně nejlepší. Kdybych ho zajel bez těch dvou doteků ledu, asi by se mi z první šestky závodilo ve volné trochu jinak. Ale dokazuji v letošní sezoně, že mám natrénováno a že tam ta stabilita tam je.