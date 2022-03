Loučící se Březina: Dlouhá kariéra. Škoda, že se dřív neřešila i psychika

Bronzová medaile z mistrovství Evropy 2013 a celkem pět čtvrtých míst ze světových a evropských šampionátů zůstanou vrcholy ledové jízdy Michala Březiny.

Už na olympiádě jste věděl, že na mistrovství světa ve Francii bruslit nebudete? Nebo jste si to ještě nechával projít hlavou?

Tehdy jsem ještě přemýšlel, jestli do Montpellieru jet, nebo ne. Dostal jsem na to téma i dotaz od svazu. Ale už jsem neměl motivaci a náboj, jaký jsem cítil před čtyřmi lety po olympiádě v Koreji, kdy jsem naopak na následný březnový šampionát odjel. Teď jsem naopak necítil, že by mi start v Montpellieru ještě přinesl něco nového. Už jsem postrádal drajv.

Mrzí vás, že rozlučka nebyla taková, jakou byste si zasloužil? Že vaše kariéra skončila nepostupem z krátkého programu v Pekingu?

Abych řekl pravdu, jsem letos hlavně spokojený s tím, jak jsem zajel volnou na mistrovství Evropy. Ta byla bezchybná, všechny prvky na plusové hodnoty. A že se mi potom nepovedla olympiáda... Z těch čtyř, které jsem za život jel, se mi holt jedna nepovedla.

Už v předchozích letech jste zvažoval konec. Jenže pak přišla covidová léta a vy jste stále zůstával.

Od olympiády v Koreji jsem to bral rok po roce. Po Pchjongčchangu jsem v jednom rozhovoru řekl, že ve chvíli, kdy mě porazí jiný český krasobruslař, skončím. Což se nestalo, tak jsem pokračoval dál. Ale v podstatě jsem už dopředu věděl, že tato sezona bude poslední.

Kdybyste měl celou vaši kariéru zhodnotit, jaká byla?

Dlouhá. Přece jen čtyři olympiády, to je hodně let. Vyskytla se v ní období, kdy jsem byl nahoře, a potom také sezony, které zrovna nejlepší nebyly. Ale jsme lidi, takhle se to stává. Ne každý se dokáže držet na vrcholu bůh ví jak dlouho. Ale i vzhledem k tomu, jak dlouho jsem dovedl závodit, to byla docela povedená kariéra.

EVROPSKÝ BRONZ. Tři nejlepší z evropského šampionátu v Záhřebu 2013. Zleva druhý Florent Amadio, vítěz Javier Fernández a třetí Michal Březina.

Myslíte, že lidi v Česku možná až s odstupem času docení, že vaší zásluhou se tak dlouho držel český krasobruslař v evropské špičce kategorie mužů a že jste se ve většině těch let umisťoval i v první desítce na světě? Protože někdo takový tu zase dlouho být nemusí.

Možná. Ke konci kariéry jsem měl pocit, že si někteří lidé myslí, že už bych bruslit neměl. Ale za posledních patnáct let jsem jen dvakrát chyběl v první desítce na Evropě a jen třikrát na světě (plus jednou kvůli zranění nedokončil). Takže i když nebylo víc medailí, držel jsem se víceméně na stejné úrovni po celou kariéru. Lidé, kteří tomu sportu rozumí, to chápou, a myslím, že to ocení. Těm, kteří se na krasobruslení dívají jednou za rok, možná bude chvíli trvat, než docení, že jsme i s Tomášem Vernerem za posledních dvacet let vždycky měli závodníka, který se na Evropě nebo světě držel v elitní desítce.

Michal Březina kariéra Olympijské hry

Čtyři starty, nejlépe desátý v letech 2010 a 2014. Mistrovství světa

Jedenáct startů, nejlépe čtvrtý v letech 2010 a 2011, sedmkrát v Top 10. Mistrovství Evropy

Čtrnáct startů, bronzový v roce 2013, čtvrtý 2010, 2012 a 2014, dvanáctkrát v Top 10. Grand Prix

Postup mezi šest nejlepších do finále Grand Prix 2012 (šestý) a 2019 (čtvrtý), celkem šestkrát v závodech GP na stupních vítězů, první na Americké brusli 2012. Mistrovství ČR

Pětkrát zlatý (v některých letech nestartoval). MS juniorů

Stříbrný v roce 2009.

Litujete něčeho ve vaší kariéře? V této sezoně jste začal pracovat i s psychologem, načež jste prohlásil, že kdybyste si k němu našel cestu dřív, mohla být také spousta výsledků jiných.

Toho lituju, že jsem to neudělal dřív. Když jsem byl mladší, neřešila se psychika a hlava. Nikdo nechtěl chodit za trenérem s tím, že má mentální problém, nikdo to ani nechtěl řešit, tak si to lidé raději nechávali pro sebe. Až postupem času se o problémech psychiky začalo víc mluvit. A než jsem přišel do Ameriky, nevěděl jsem ani, co je to strategie.

Myslíte strategii závodů?

Měl jsem jasně nalajnováno, že jedu v závodě tohle a hotovo. Nikdy jsem netrénoval tak, že bych si mohl změnit program třeba těsně po rozjížďce. Naopak Nathan Chan, když prohrál na Americké brusli, tak týden poté odjel na Kanadské brusli úplně jiný a o něco lehčí program, jen aby si zlepšil hlavu. Pro něj nebylo problémem přehodit si skoky v jízdě během deseti minut, byl na to trénovaný, šlo o součást jeho mentálního tréninku.

Takže vás mrzí, že jste na některých závodech nepřekopal váš skokanský program?

Jo, občas si říkám: kdybych tehdy ten a ten čtverný skok zařadil, medaili bych možná měl. Nebo kdybych ho naopak nezařadil... Na poslední Evropě kdybych jel kraťas bez čtveráku a předvedl dva čisté programy, mohlo mi to stačit i na medaili. A pro změnu na mistrovství světa v Turíně jsem na tréninku skákal jeden čtverný toeloop za druhým, ale do jízdy jsem ho nakonec nedal. S ním bych medaili měl. (Skončil tehdy čtvrtý.)

ROK 2010. Velký průlom. Nejprve desátý na olympiádě, pak dokonce čtvrtý na mistrovství světa v Turíně.

Zažil jste během kariéry čtyři krasobruslařské velikány, Pljuščenka, Fernándeze, Hanjua a Chena. Který byl podle vás nejlepší?

To se těžko odpovídá. Každý byl v určitém směru a určité době nejlepší. Jsem rád, že jsem s nimi mohl závodit a že jsem na některých závodech i více než jednoho z nich porazil. Ale potkal jsem také spoustu dalších závodníků světové úrovně. Každý z nich mi něco dal. Naslouchal jsem jim a pozoroval je, jak trénují. Když jsem byl mladší a učil se těžké skoky, měl na mě v Česku velký vliv pan Divín. Pak jsem se přes tátu dostal do kontaktu s Josefem Sabovčíkem a Petrem Barnou. Po přestěhování do Ameriky jsem rozmlouval s Kurtem Browningem, Brianem Boitanem, Brianem Orserem. A vždycky jsem si z toho něco pro sebe vzal.

Co bude dál? Plánujete zůstat s rodinou v Kalifornii?

Žádné stěhování nechystám. Od té doby, co začal covid, jsem začal Rafaelovi Arutjuňanovi pomáhat s tréninkem, tím pádem jsem teď převzal i některé mladší děti - a pár závodníků, kterým jsem se věnoval předtím, jsem nyní začal trénovat naplno. Máme tu dobrý tým, nemám důvod se někam přemisťovat.

K roli trenéra jste inklinoval už v minulosti?

Začal jsem s tím, už když jsem působil v Oberstdorfu. Pak mě Rafael v Americe požádal, jestli bych předvedl děckám, jak se některé věci mají správně udělat. On sám jim to nemůže předvést na ledu až tak dobře jako Nathan (Chen) nebo já, proto nás používal na ukázku, třeba i na kempech, které děláme také v Ostravě. A čím víc jsem mu pomáhal, tím víc se objevovali závodníci, kteří chtěli, abych jim dával nějaké lekce. Takže jsem začínal přebírat roli jakéhosi Rafaelova asistenta. A když jsem teď oznámil konec, tak dost děcek, co tady jsou, za mnou přišly, abych byl jejich hlavní trenér.

Jak staré máte svěřence?

Od malých čtyřletých dětí po dospělé závodníky, co už jezdí i na mezinárodní závody.

PEKING 2022. Slavnostní zahájení XXIV. zimních olympijských her. Vlajkonoši české výpravy jsou krasobruslař Michal Březina a hokejistka Alena Mills.

Lákají vás do budoucna i exhibice a show?

Nad tím ani moc nepřemýšlím. Pokud by nějaké byly, asi bych zase něco natrénoval. Abych řekl pravdu, od olympiády jsem už přepnutý do trenérského módu, denně trávím čas na ledě, ale abych sám skákal a připravoval se, to už ne.

V čem se tedy teď váš život nyní nejvíce změní?

V podstatě jen v tom, že mě neuvidíte na závodech. Jinak všechno ostatní zůstává, ráno vstanu, jedu na stadion a jsem tu celý den.

Ani stravu neupravíte? Nedopřejete si něco, co jste si zakazoval?

Pořád se snažím udržovat si zdravou výživu, jsem na ni zvyklý a chci si zachovat dobrou fyzickou formu. Určitě nechci po skončení sezony nabírat kila, i když si sem tam dopřeju věci, které bych si během kariéry nedal.

Vaší dceři Naye Rose jsou dva roky. Bude krasobruslit?

Na bruslích už stála, na ledě i sama chodí. A jestli bude krasobruslit, záleží jen na ní, já ji nutit nebudu. Hlavně se ji budeme snažit naučit, že sportování je zdravá věc a že by nějaký sport měla dělat, i kdyby jen pro zábavu. Aby byla schopná bruslit, plácnout raketou do balonku, kopnout do míče. Aby věděla, jak tělo funguje.