Krasobruslař Březina zahájil sezonu čtvrtým místem v Šanghaji

Chtěl si hlavně vyzkoušet nové programy před Grand Prix, která pro něj začne za dva týdny v Las Vegas.

Osmý muž posledního mistrovství světa dal pozvánce do Šanghaje přednost před původně plánovaným startem na Nebelhorn Trophy v Oberstdorfu. „Je to lepší na rozjezd, protože tady není tolik závodníků. Je to jednodušší závod na psychiku, protože se to nepočítá do kalendáře ISU, nejsou z toho žádné body,“ vysvětloval v nahrávce pro média.

Potýkal se se skokanskou nejistotou, v krátkém programu ani ve volné jízdě neustál čtverný salchow. V úvodní části soutěže navíc výrazně pokazil i trojitý axel, tentýž skok mu pak ulétl ve volné. Celkem získal 218,48 bodu.

„Nejlepší to samozřejmě nebylo, pořád je na čem pracovat. Byl ten první závod určitě lepší, než co jsem jel loni v Salt Lake City, takže s tímhle spokojenost asi jo, ale byly tam chybičky, na kterých musím zapracovat do Grand Prix. Bruslení, kroky a piruety byly dobré,“ hodnotil Březina. Loni se mu pak na podzim dařilo, dvakrát skončil druhý v závodech Grand Prix ve finále seriálu obsadil čtvrtou příčku.

Závod v Šanghaji vyhrál bronzový medailista z posledního ME Ital Matteo Rizzo, který získal 248,53 bodu, tedy zhruba o třicet bodů více než Březina. Českého reprezentantka porazili ještě úřadující vicemistr Evropy Alexandr Samarin z Ruska (246,36) a majitel dvou bronzových světových medailí Číňan Ťin Po-jang (232,17).