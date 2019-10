Březina se v úvodním závodě Grand Prix propadl na 11. pozici

Březina sice podobně jako v krátkém programu na úvod solidně skočil čtverný salchow, i když znovu udělal chybu ve výjezdu, ale ve druhé polovině programu na hudbu Beatles se mu v teplém Las Vegas nedařilo. Postupně zařadil jen se dvěma otáčkami lutz, axel, flip a rittberger a nabral velkou ztrátu. Za volnou jízdu dostal jen 132,06 bodu, což bylo o jedenáct bodů méně než při vstupu do sezony v Šanghaji. Znamenalo to propad o šest míst a ztrátu šance na zopakování loňského postupu do finále. Porazil jen Rusa Romana Savosina.

Šampionovi Chenovi tentokrát stačily k výhře jen tři čtverné skoky. I tak získal dohromady 299,09 bodu a jednoznačně zvítězil. Na druhou příčku se ze čtvrtého místa po krátkém programu i bez čtverného skoku posunul Brown. Třetí skončil vicemistr Evropy z roku 2018 Dmitrijn Alijev z Ruska.

V soutěži žen se dvěma čtvernými lutzy blýskla Ruska Anna Ščerbakovová. Úřadující juniorská vicemistryně světa díky tomu vyhrála svůj první závod seniorské Grand Prix, i když byla po krátkém programu až čtvrtá.

Seriál Grand Prix pokračuje příští týden v Kanadě. Březina bude závodit v polovině listopadu v Moskvě.