Zvířátko mezi tyčemi? Spíš týmový šašek, říká o sobě Polášková. Chce dojít k medaili

„Vždy se Míšu snažím absolutně vyprovokovat. Přemýšlím i na tréninku, čím ji vytočit a zvednout. Potřebuji, aby Míša hrála takové svoje divadlo. Holky potřebují emoce, potřebují nabudit,“ přibližuje koučka Fabíková.

Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková.

Poláškové jde role hecířky náramně. Stačí jeden povedený zákrok a svůj tým – i celou halu – dokáže burcováním a gesty dostat do varu. „Není to rozhodně nic na sílu, ač to tak někdy vypadá. Mně stačí hrozně málo a už mi jdou ruce nahoru. Snažím se probudit i halu, ať nám pomůže. Naštěstí už vím, jak na diváky a oni mě v tom nenechávají,“ oceňuje Polášková olomoucké publikum.

„My máme takový vzor. Nevím, jestli si čtenáři budou pamatovat, ale Silvio Heinevetter, jeden z nejlepších brankářů německé historie, to bylo zvířátko mezi tyčemi. Báli se ho nejen soupeři, ale i vlastní hráči. A to přesně potřebuju. Potřebujeme zbláznit diváky, samy sebe, aby holky byly nespoutané a dravé, a potřebujeme zbláznit i soupeře,“ přirovnává Fabíková.

„Já jsem spíš takový týmový šašek. Ale o mně se to ví delší dobu, jsem takový blázen. Trenérka ví jak na mě a já se to snažím plnit,“ směje se Polášková. Emoce se snaží určovat nejen v zápase, ale i na trénincích. „Třeba když to bývá vyhrocené, tak se to snažím uklidnit a udělat srandu,“ připouští gólmanka.

Abychom nezamluvili její hráčské kvality, protože to je hlavní gró – Polášková v základní části předvedla 237 zákroků, což je čtvrtá největší cifra napříč brankářkami v MOL Lize. V aktuálním ročníku dokonce vstřelila i jednu branku.

Úspěšnost zákroků dostala nad 35 procent. Pomohla si i minulou sobotu, kdy dalším skvělým výkonem přispěla k výhře Zory v posledním kole 26:23 nad Porubou.

„A to jsem schopna rozjet ještě větší show,“ slibuje divákům dobrou podívanou v sobotním čtvrtfinále s Pískem. „Ale proti Porubě jsem byla taková utlumenější, bylo to asi tím, že zápas se pořád přeléval ze strany na stranu, takže jsem se nechtěla nechat unést emocemi a také nervozitou,“ dodává Polášková.

Zora totiž v lize vyhrála poprvé od osmého února, což bylo kromě výpadku formy způsobeno i reprezentační pauzou a vloženým utkáním v Českém poháru.

Michaela Polášková při zákroku v aktuální sezoně.

„Každý zápas chceme vyhrát, takže po třech utkáních bez bodu byl tlak o trochu větší. Nicméně holky výborně bránily, pak už se jednoduše dochytává. Jen si musíte dát pozor, ať vám tam pak nespadne nějaký laciný gól,“ uvědomuje si odchovankyně Lesany Zubří.

Nervozita prý k profesionálnímu sportu patří. A byť olomoucká brankářka nedává svoji trému příliš najevo, prožívá ji před každým zápasem. „Kdybych nebyla nervózní, asi to není dobře. Souvisí to se zdravým sebevědomím. Nic nemůžete podcenit, takže ano, rozhodně bývám nervózní. Kdo mě sleduje déle, vidí, jak vždy vytřepávám ruky a snažím se to ze sebe střepat,“ prozrazuje.

Tenhle tým má obrovskou budoucnost

Nervozita se jistě ozve i na rozcvičce, patrnější ovšem nejspíš bude u mladších hráček Zory. „Nejdůležitější je, ať se dobře nastavíme v hlavě. Každá hráčka musí podle sebe, tak jak je zvyklá. Pro některé hráčky půjde o první play off, takže jsme se my starší musely domluvit, jak je do toho dostat, aby to nepocítily,“ říká Polášková.

Zda se považuje za lídryni kabiny? „Věkově tam už určitě patřím,“ zubí se.

Od dvojzápasu s Pískem, který pokračuje odvetou na jihu Čech příští sobotu, očekává vyrovnanou řež. „Určitě to bude napínavé. Zvu všechny fanoušky. Písek má zkušené hráčky, výborné gólmanky a silnou pivotku,“ jmenuje olomoucká brankářka silné stránky soupeře.

„Mají kapacity, jména, ale my zase máme mladost, dravost a snad i větší chtíč. Bude to bolet, ale věžím, že to zvládneme,“ burcuje Polášková, ostatně jak bývá jejím dobrým zvykem.

„V play off chceme odehrát nejlepší výsledek a zahrát si o medaile. Teď se ale musíme soustředit na čtvrtfinále, zůstat nohama na zemi. Každopádně proti Porubě jsme se ujistily, že házenou hrát umíme, takže snad nám to letos vyjde a budeme opět končit sezonou s medailí na krku, když to loni nevyšlo,“ přeje si Polášková.

Loni se Hanačky neprobojovaly ani do národního play off, letos jim k tomu pomohlo rozšíření vyřazovacích bojů, základní část československé MOL Ligy totiž zakončily jako pátý tým z Česka. Předtím, ještě pod trenérem Liborem Malínkem, vybojovaly dvě bronzové medaile v řadě.

„Je důležité, aby holky zůstaly pospolu. Teď ještě ani zdaleka nevíme, co bude příští sezonu, ale mohou vám garantovat, že pokud tým zůstane pohromadě, má obrovský příslib,“ věří trenérka Fabíková, jež je hlavní trenérkou Olomouce druhým ročníkem.

Michaela Polášková (vpravo) vedla oslavy bronzové medaile z roku 2023.

„Už teď vidím rozdíl oproti loňské sezoně. Jasně, pořád tam jsou výkyvy, ale posun tam je fakt vidět. Nicméně aby to tak bylo dál, potřebují holky zůstat spolu. My bohužel nejsme profi klub, což nám nehraje do karet. Protože když se děvčatům nebude dařit, nám se to nebude líbit. Ale pokud se jim dařit bude, tak se zase zalíbí bohatším klubům. Je to bludný kruh. Pokud ale budou hráčky dál spolu a přijde pár menších posílení, má tenhle tým obrovskou budoucnost,“ věří trenérka.

Velkým přáním Zory je finále, které Olomouc hrála naposledy v roce 2009. Může do něj „týmový šašek“ Polášková a spol dokráčet už letos?