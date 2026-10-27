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Mám ráda, když hrajeme blízko fanoušků, říká před domácím ME curlerka Baudyšová

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  6:32
Skipka české curlingové reprezentace Michaela Baudyšová.

Skipka české curlingové reprezentace Michaela Baudyšová. | foto: FOTO MAFRA Jiří SeidlMAFRA

Čeští reprezentanti v curlingu Lukáš Klíma a Michaela Baudyšová před startem...
Skip mužské reprezentace Lukáš Klíma, šéfka Českého curlingu Karolína...
Aréna v Ostravě je na mistrovství Evropy v curlingu připravená. Místo hřiště na...
Skip české curlingové reprezentace Lukáš Klíma.
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To je start! Prvními soupeřkami českých curlerek na mistrovství Evropy v Ostravě budou světové šampionky Švýcarky. Národní tým se s nimi utká v úterý od 19 hodin, dále ve skupině ve středu vyzve v 15.30 Italky, ve čtvrtek od 9.30 Lotyšky a v pátek od 9.30 Němky a v 18.30 Norky.

„Je to první šampionát, který se koná u nás na domácí půdě, takže se těšíme na skvělou atmosféru. Doufáme, že nás fanoušci dovedou k co nejlepším výkonům,“ přeje si skipka národního týmu Michaela Baudyšová, která je členkou pražského oddílu Liboc 3.

Spolu s ní jsou v reprezentaci Matylda Volfová, Aneta Müllerová, Karolína Špundová a Alžběta Zelingrová, která se do výběru vrátila po mateřské pauze. „Trenéři se zhruba před měsícem rozhodli, že pojede na šampionát. Je to zkušená hráčka,“ uvedla Baudyšová.

Nebude pro tým nová členka problém?
Určitě ne. Je to hráčka, se kterou hraju už asi šest let, mimochodem je to moje sestra (usmála se). V minulosti jsme spolu odehrály dost turnajů, jsme poměrně sehrané. A protože jsme nově složené družstvo, tak jsme se rozhodly, že bude prospěšné udělat takový mezikrok, pozvat na šampionát hráčku, která nám pomůže, dodá zkušenosti a my se budeme mít od čeho odrazit na další šampionáty, protože za čtrnáct dnů nás čeká kvalifikace mistrovství světa.

Vstupenky na ME za 50 korun. Curleři se těší na atmosféru: Nakopne nás to!

Kdo vaše družstvo povede?
Sestava bude vypadat tak, že já budu házet poslední kameny, ale nebudu skipovat, budu takzvaný vice skip, a Alžběta bude házet třetí kameny a skipovat.

Jste připravené?
Ano. Zvládly jsme odehrát za dva měsíce čtyři přípravné turnaje a ve třech jsme se dostaly do play off, takže věříme, že se nám bude dařit i nadále.

Připomeňte, jak jste si vedly na minulých evropských mistrovstvích?
V předchozích čtyřech letech jsme se na mistrovství Evropy A umístily deváté, nebo desáté. To jsme spadly do béčka, které jsme však vyhrály a postoupily zpátky. Teď je formát jiný, je tady dvanáct týmů, loni jich ještě bylo deset.

Skip mužské reprezentace Lukáš Klíma, šéfka Českého curlingu Karolína Frederiksen a skipka ženského národního týmu Michaela Baudyšová si prohlížejí dráhy, na nichž v úterý začne mistrovství Evropy v curlingu.

Takže nač si troufáte?
Máme skupinu, v níž si myslím, že budou všechny zápasy poměrně těsné. Máme tam dva velmi dobré týmy – Švýcarky a Italky. Další tři celky jsou na podobné úrovni jako my.

Do semifinále postoupí první dvě družstva...
Abychom postoupily, můžeme prohrát pouze jeden zápas, takže to bude pro nás velmi náročné.

Šampionát se koná v Ostravě, kde žádné pořádné curlingové družstvo není. Máte nějakou zkušenost s místními fanoušky?
Osobně žádnou, nikdy jsem tady na nějaké sportovní akci nebyla, ale vím, že se třeba podařilo zaplnit halu na para hokej a další akce. Slyšela jsem, že Ostrava je podporou sportu vyhlášená.

Na ledové ploše je pět drah. Můžete si vybírat, že byste třeba raději hrály na kraji blíže divákům?
Ne, dráhy jsou předem dané v rozpisu. Ale osobně mám ráda, když hrajeme blízko fanoušků.

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