Packers nabídli okamžitě Parsonsovi rekordní čtyřletý kontrakt v hodnotě 188 milionů dolarů, z čehož 136 milionů je garantovaných. Kontroverzní majitel Cowboys Jerry Jones uvedl, že Parsonsovi nabídl více garantovaných peněz, ale nebyli se schopni dohodnout, a tak ztratil trpělivost a hvězdného hráče v ideálním věku poslal do dalšího tradičního klubu slavné soutěže.
Celá sága Parsons a Cowboys zanechala u fanoušků týmu z Dallasu velkou pachuť.
Majitel Jones tvrdil, že už v dubnu měl s hvězdou týmu ústní dohodu na novém kontraktu. Vztah mezi oběma stranami ovšem ochladl. Jones odmítl jednat o nové smlouvě s hráčovým agentem Davidem Mulughetou, který zastupuje Parsonse spolu s Andrem Odomem. Chtěl veškeré záležitost řešit pouze s Parsonsem a nadále trval na tom, že se už se dávno dohodli na podmínkách nové smlouvy.
Parsons před několika týdny na sociálních sítích uvedl, že za Dallas neodehraje už ani jeden zápas a chce být vyměněn.
Jerry Jones, majitel a generální manažer v jedné osobě, si ale stál za svém a uklidňoval celý srpen fanoušky klubu, který je v USA jednoznačně nejpopulárnější. „Není třeba být nervózní. Všechno dobře dopadne,“ uvedl před časem.
I v NFL byli mnozí přesvědčeni, že jde jen o klasické divadlo, které se kolem Cowboys děje téměř každý rok. „Jones potřebuje, aby se o jeho miláčcích mluvilo 365 dní v roce. Nemůže si pomoct, je posedlý zájmem o jeho značku. Ať je to třeba třeba i v negativním světle. Nakonec se dohodnou a bude klid,“ byl přesvědčený během offseason expert a bývalý hráč NFL Louis Riddick.
Dallas přišel během pár měsíců o hvězdného basketbalistu Luku Dončiče i populárního fotbalistu Micaha Parsonse:
Nakonec vše ale dopadlo jinak. Necelý týden před startem soutěže majitel Jones práskl do stolu a poslal Parsonse do dalšího slavného klubu z malého městečka Green Bay.
Na tiskové konferenci to okomentoval slovy: „Micah je skvělý hráč. Není pochyb o tom, že jsem ho mohl podepsat v dubnu. Všichni víme, že aby došlo k dohodě, musí s ní souhlasit všechny strany. Nakonec po ústní dohodě ale nebyla přijata. Splnil jsem tedy přání hráče. Nechci se mstít. Zároveň věřím, že z dlouhodobého hlediska tahle výměna Cowboys ještě hodně pomůže.“
Naráží tak na fakt dvou prvních kol, které získal od Packers, ale i Kenny Clark má i přes vyšší věk šanci stát se oporou Cowboys.
Parsons může být obrovským přínosem pro tým, který se v posledních šesti letech pětkrát dostal do play off, ale od doby, kdy ho Aaron Rodgers před 15 lety dovedl k čtvrtému titulu v Super Bowlu, se mu nepodařilo postoupit do finále NFL.
Zároveň bude extrémně štědře zaplacen. Se 47 miliony dolarů ročně se Micah Parsons stává nejlépe placeným hráčem mimo pozici quarterbacka v celé lize. Platový strop dynamicky roste a Parsons toho dokázal dokonale využít. Dosáhne v Green Bay i k týmovému úspěchu?