Bělohradský vyhrál otevřený český šampionát v krasobruslení

Na šampionátu ve Spišské Nové Vsi při absenci Michala Březiny, který trvale žije ve Spojených státech amerických, díky nejlepší volné jízdě navázal na český titul z roku 2018.

Bělohradský si vítězstvím zajistil účast na lednovém mistrovství Evropy v Tallinnu, kde doplní Březinu.

„Určitě tam byly chyby, nebylo jich málo, ale poučím se z toho a pojedeme dál. Jsem rád, že jsem to s chutí dojel a možná jsem svou jízdou i někoho pobavil. Teď bych si rád o Vánocích odpočinul a pak se vrhneme na tvrdou přípravu, která nás před Evropou určitě čeká. Chtěl bych zařadit dva trojité axely do volné jízdy, uvidíme, jestli se to povede,“ hodnotil v tiskové zprávě Bělohradský své vystoupení.

Nejlepší volný tanec předvedli Natálie a Filip Taschlerovi, kteří ale doplatili na partnerův pád v pátečním rytmickém tanci. Kvůli tomu v součtu obou jízd nestačili na Poláky Natalii Kaliszekovou a Maksyma Spodyrijeva.

Druhou příčku obsadila také česká šampionka Eliška Březinová v absolutním hodnocení soutěže žen, již porazila moskevská rodačka v polských barvách Jekatěrina Kurakovová.

Na Slovensku závodila polovina českého krasobruslařského týmu pro zimní olympijské hry v Pekingu. Vedle plánované Březinovy absence se šampionátu nakonec nezúčastnila ani sportovní dvojice Jelizaveta Žuková, Martin Bidař. Potýkali se s následky pádu ze zvedané figury, který je postihl před necelými dvěma týdny v tréninku.

„Nemohli jsme se pořádně připravit a teď ještě nemůžeme dělat všechny prvky,“ řekl České televizi Bidař, jenž s partnerkou ve Spišské Nové Vsi jen trénoval.