Federace uvolnila podmínky. Ruští judisté mohou mít na turnajích vlajku i hymnu

Sportovci z Ruska mají problém s účastí na mezinárodních soutěžích od roku 2022, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Ačkoliv válka pokračuje, v judu se mohli jako neutrální vrátit na mezinárodní scénu na jaře 2023.
Počínaje grandslamem v Abú Zabí už budou plnohodnotnou reprezentací, na tento turnaj ve Spojených arabských emirátech je z Ruska přihlášeno dvanáct mužů a sedm žen. Z českých judistů budou v Abú Zabí startovat Petr Mladý, Jan Svoboda, Adam Kopecký a Martin Bezděk.
Mezinárodní judistická federace, jejímž prezidentem je Rakušan Marius Vizer, oznámení o plnohodnotném návratu ruských sportovců na své turnaje uvedla titulkem „Poslední most k usmíření a míru“. Uvolnění pravidel schválené výkonným výborem podle ní zajišťuje bezpečnost a férovou soutěž pro všechny sportovce všech národů.
„Historicky je Rusko velmocí ve světovém judu a od jeho plnohodnotného návratu očekáváme obohacení konkurence na všech úrovních za dodržování principů IJF, jako je férovost, inkluzivita a respekt,“ napsala IJF.
Její představitelé zdůraznili, že do sportu jakákoliv diskriminace nebo politický vliv nepatří. „Sport je posledním mostem, který spojuje lidi a národy ve velmi obtížných konfliktních situacích a prostředích. Sportovci nenesou žádnou odpovědnost za rozhodnutí svých vlád nebo jiných národních institucí a je naším úkolem chránit sport a naše sportovce,“ dodali.
Judo je podle všeho prvním sportovním odvětvím, které umožní ruským sportovcům startovat v národních barvách, pod svou vlajkou a s národní hymnou. Ruská judistická federace přivítala toto rozhodnutí a označila ho za historické.
„Děkujeme IJF za dlouho očekávané, férové a odvážné rozhodnutí,“ uvedl pro AFP šéf ruského juda Sergej Solovejčik.