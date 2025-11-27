Federace uvolnila podmínky. Ruští judisté mohou mít na turnajích vlajku i hymnu

  11:12aktualizováno  11:26
Mezinárodní federace IJF uvolnila podmínky pro ruské judisty, na turnajích budou mít národní vlajku i hymnu. Začne to platit okamžitě. Federace na svém webu oznámila, že poprvé se nová pravidla uplatní už na grandslamu v Abú Zabí, který se uskuteční od pátku do neděle. Ruská strana toto rozhodnutí podle agentury AFP označila za průlomové mezi sportovními federacemi a velmi si ho cení.

Ruští judisté Tamerlan Bašajev (dole) a Inal Tasojev během mistrovství Evropy 2020. | foto: ČTK

Sportovci z Ruska mají problém s účastí na mezinárodních soutěžích od roku 2022, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Ačkoliv válka pokračuje, v judu se mohli jako neutrální vrátit na mezinárodní scénu na jaře 2023.

Počínaje grandslamem v Abú Zabí už budou plnohodnotnou reprezentací, na tento turnaj ve Spojených arabských emirátech je z Ruska přihlášeno dvanáct mužů a sedm žen. Z českých judistů budou v Abú Zabí startovat Petr Mladý, Jan Svoboda, Adam Kopecký a Martin Bezděk.

Svatojiřská stuha na judo nepatří. Diváci podporující ruskou invazi byli vykázáni

Mezinárodní judistická federace, jejímž prezidentem je Rakušan Marius Vizer, oznámení o plnohodnotném návratu ruských sportovců na své turnaje uvedla titulkem „Poslední most k usmíření a míru“. Uvolnění pravidel schválené výkonným výborem podle ní zajišťuje bezpečnost a férovou soutěž pro všechny sportovce všech národů.

„Historicky je Rusko velmocí ve světovém judu a od jeho plnohodnotného návratu očekáváme obohacení konkurence na všech úrovních za dodržování principů IJF, jako je férovost, inkluzivita a respekt,“ napsala IJF.

Paříž bez ruských judistů. Nepřijímáme ponižující podmínky, vzkázal svaz

Její představitelé zdůraznili, že do sportu jakákoliv diskriminace nebo politický vliv nepatří. „Sport je posledním mostem, který spojuje lidi a národy ve velmi obtížných konfliktních situacích a prostředích. Sportovci nenesou žádnou odpovědnost za rozhodnutí svých vlád nebo jiných národních institucí a je naším úkolem chránit sport a naše sportovce,“ dodali.

Judo je podle všeho prvním sportovním odvětvím, které umožní ruským sportovcům startovat v národních barvách, pod svou vlajkou a s národní hymnou. Ruská judistická federace přivítala toto rozhodnutí a označila ho za historické.

„Děkujeme IJF za dlouho očekávané, férové a odvážné rozhodnutí,“ uvedl pro AFP šéf ruského juda Sergej Solovejčik.

