Přemlouvám vlastní nohy. Jak žije rychlobruslař Jílek, český objev zimy

Do svého instagramového profilu si napsal prostou větu: „Mám rád brusle.“ Když ho posloucháte, získáte pocit, že nově nabytá sláva s ním nikterak nezamávala. Prostě se to stalo. Nejednou je v absolutní světové špičce, ale proč by si s tím lámal hlavu, že? Metoděj Jílek, osmnáctiletý vytáhlý středoškolák ze země bez rychlobruslařského oválu, přitom výrazným zlepšením šokoval i největší hvězdy svého sportu.