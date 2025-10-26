Jílek pokořil letitý světový rekord na trati 3000 metrů, zlepšil ho téměř o pět vteřin

Jílek na prahu olympijské sezony prokazuje skvělou formu. Letitý rekord na trojce překonal devatenáctiletý reprezentant už v září v Heerenveenu.
Tehdy ale dosáhl času 3:34,09 v národním závodě bez přítomnosti mezinárodních rozhodčích, výkon tedy nemohl být do historických tabulek zanesen.
Tentokrát už byly podmínky pro uznání rekordu odpovídající.
„Pro tenhle rekord jsem si jel, je to super čas, jsem s ním neskutečně spokojený,“ řekl Jílek v nahrávce pro média. „Ukazuje to, že všechno, co jsem dosud dělal, jsem dělal dobře, a že ten trénink funguje.“
Přípravu v zámoří a v dějišti zahajovacího dílu seriálu Světového poháru si velmi pochvaluje.
„Příprava vychází dobře. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, protože aklimatizace na tuhle vysokou nadmořskou výšku je hodně náročná, pomůže mi to i do Světových pohárů,“ uvedl Jílek s vyhlídkou na seriál, který začne v polovině listopadu právě v Salt Lake City a bude pokračovat o týden později v Calgary, než se přesune do Evropy.
Ve Světovém poháru bude český mladík závodit na tratích 5000 a 10 000 metrů. Na delší distanci v březnu získal bronzovou medaili na mistrovství světa v Hamaru.