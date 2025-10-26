Jílek pokořil letitý světový rekord na trati 3000 metrů, zlepšil ho téměř o pět vteřin

  19:40
Rychlobruslař Metoděj Jílek vytvořil světový rekord na nemistrovské trati 3000 metrů. V přípravném závodě v Salt Lake City vylepšil český talent 20 let staré maximum Nora Eskila Ervika o 4,76 sekundy. Nový rekordní výkon má hodnotu 3:32,52 minuty.
Český rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na Světovém poháru v...

Český rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na Světovém poháru v Calgary. | foto: AP

Český rychlobruslař Metoděj Jílek na tiskové konferenci.
Český rychlobruslař Metoděj Jílek během mediálního dne.
Český rychlobruslař Metoděj Jílek.
Metoděj Jílek se svou bronzovou medailí z mistrovství světa.
Jílek na prahu olympijské sezony prokazuje skvělou formu. Letitý rekord na trojce překonal devatenáctiletý reprezentant už v září v Heerenveenu.

Tehdy ale dosáhl času 3:34,09 v národním závodě bez přítomnosti mezinárodních rozhodčích, výkon tedy nemohl být do historických tabulek zanesen.

Tichý mladík šokuje svět. Jílek už má jasno, co chce: olympijskou medaili

Tentokrát už byly podmínky pro uznání rekordu odpovídající.

„Pro tenhle rekord jsem si jel, je to super čas, jsem s ním neskutečně spokojený,“ řekl Jílek v nahrávce pro média. „Ukazuje to, že všechno, co jsem dosud dělal, jsem dělal dobře, a že ten trénink funguje.“

Přípravu v zámoří a v dějišti zahajovacího dílu seriálu Světového poháru si velmi pochvaluje.

Metoděj Jílek s bronzovou medailí ze závodu na 10 000 metrů na mistrovství světa v Hamaru.

„Příprava vychází dobře. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, protože aklimatizace na tuhle vysokou nadmořskou výšku je hodně náročná, pomůže mi to i do Světových pohárů,“ uvedl Jílek s vyhlídkou na seriál, který začne v polovině listopadu právě v Salt Lake City a bude pokračovat o týden později v Calgary, než se přesune do Evropy.

Ve Světovém poháru bude český mladík závodit na tratích 5000 a 10 000 metrů. Na delší distanci v březnu získal bronzovou medaili na mistrovství světa v Hamaru.

POHLED: Naděje vylétly, hvězdy potřebují zdraví. A český tenis se nemusí bát

Tenisová sezona míří do finále a teprve podruhé od roku 2011, kdy Petru Kvitovou její první wimbledonský titul vystřelil na pozici světové dvojky, nebude na konci roku žádná Češka v elitní desítce...

26. října 2025  17:50

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

26. října 2025  15:57,  aktualizováno  16:23

