Triumfátor Jílek: Dokázal jsem jít přes bolest. V půli jsem věřil, že vyhraju

Účet Mezinárodní bruslařské unie ISU na síti X po triumfu Metoděje Jílka při Světovém poháru v Heerenveenu napsal: „Vychází hvězda.“ Ta Jílkova sice na ledových oválech vychází už dva roky, sobota však byla důkazem, že jednou může i na olympijské scéně zazářit úplně nejvýše.
Jílek nepronášel po závodě slova jako „Jsem v šoku“ nebo „Tomu bych nevěřil“.

Vždy byl ambiciózní, ale i realista. Věděl: Já na takové výkony mám. Koneckonců už v úvodním kole Světového poháru dojel v Salt Lake City na poloviční distanci druhý.

Když tedy v sobotním odpoledni v Heerenveenu začal na trati závodu na 10 000 metrů ujíždět vedoucímu závodníkovi pohárové klasifikace Timothymu Loubineaudovi z Francie, v mysli si zřetelně uvědomoval: Teď jedeš o vítězství.

„Tak v polovině naší rozjížďky jsem tušil, že bych mohl celý závod vyhrát,“ popisoval, přestože v následujícím závěrečném páru ještě měli startovat Kanaďan Bloemen a Nizozemec Huizinga.

Jílkova jízda snů! Český mladík suverénně vyhrál závod Světového poháru

„Znám své konkurenty a věděl jsem, že tak rychlý čas jako já v dnešních podmínkách zřejmě nezajedou,“ vysvětloval. „Nebyl jsem si stoprocentně jistý, ale věřil jsem tak na 90 procent, že budu první.“

Že má formu, se ujistil už o den dříve, když se na trati 1500 metrů poprvé probojoval z divize B do elitního áčka.

Tehdy říkal: „Patnáctka a desítka jsou úplně jiné závody, ale vím, že jsem ve formě, že jsem z ní (v porovnání se zámořskými pohárovými závody) nic neztratil a možná i něco nabral.“

V sobotu svá slova potvrdil.

„Měl jsem to propočítané,“ popisoval průběh rozjížďky s Loubineaudem. „Chtěl jsem začít trochu pomaleji, ale cítil jsem se hodně dobře, tak jsem časy na kola stáhnul trochu níž. Ze začátku jsem se hodně střídal s Timothym, což mi v první půli závodu pomohlo - a pak už jsem musel jet dost na vlastní síly.“

Ani v závěrečných kolech nepociťoval, že by mohl začít odpadat.

„Bylo to až do cíle hodně náročné, ale myslím, že jsem měl vážně dobrý den, přestože se teď po závodě necítím nejlíp a jsem docela vyčerpaný,“ popisoval. „Naopak během závodu to nebylo až tak hrozné a dokázal jsem jít i přes bolest.“

Hnal se po oválu pro skvělý čas 12:29,63, čtvrtý nejrychlejší na desítce v historii, který jej zároveň vynesl i na třetí místo historických tabulek.

„Jsem nadšený, že jsem zajel národní a tím i osobní rekord. Byl to super závod, všechno se mi povedlo, jak má. Dalo mi to super sebevědomí i pro olympiádu do Milána,“ ujišťoval poté, co celkově druhého Itala Ghiotta porazil o 3,74 sekundy a třetího Loubineauda o 6,98.

U trati mu mocně fandila také Martina Sáblíková, průkopnice průlomu českého rychlobruslení.

„Vnímal a slyšel jsem ji, stála hned u cíle. To bylo další povzbuzení, které mi pomohlo k tomuhle výkonu,“ ocenil Jílek.

Šestá olympiáda? Bude! Ale tak nervózní jsem dávno nebyla, říká Sáblíková

Desítka je distancí, která se nejezdí tak často jako kratší tratě. Jílek však už loni přesvědčoval, jak moc mu sedí.

V úvodu minulé sezony, při svém prvním startu v životě na této distanci, dosáhl času 12:46,56, čímž překonal juniorský světový rekord o ohromujících 16 sekund a současně předvedl nejrychlejší debut na této trati v historii rychlobruslení.

V závěru sezony 2024/2025 už mezi muži vybojoval na mistrovství světa bronz.

A nyní si v Heerenveenu poradil i s tehdejším šampionem a současně světovým rekordmanem Davidem Ghiottem.

Jílkův čas 12:29,63 přesto nebyl toho dne v Heerenveenu na desítce nejrychlejší. V nižší divizi B ji polský reprezentant Vladimir Semirunnyj zajel dokonce za 12:28,05.

Není však možné tyto časy zcela porovnávat. Divize B se totiž jezdí dopoledne v odlišných podmínkách než „áčko“. V hale je výrazně méně diváků, což má vliv na kvalitu a tvrdost ledu i odpor vzduchu. A hlavně: závodníci startují v takzvaných kvartetech, tedy po čtyřech, což jim dodává oproti rychlobruslařům v divizi A jisté výhody.

Každopádně Semirunnyj bude dalším velkým Jílkovým sokem v průběhu sezony.

Ta je stále na svém začátku. Jílek v ní může bojovat o další pohárové triumfy, o medaile z evropského šampionátu i o celkové prvenství ve Světovém poháru na dlouhých tratích.

Ovšem vidina pěti propojených kruhů v Miláně ční nade všemi.

Koneckonců, právě kvůli ní začal v roce 2022 svůj přerod z elitního in-line bruslaře na rychlobruslaře na ledových oválech.

