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Jeho „bublinu“ jsem začala respektovat. Jílkova maminka výjimečně o synovi

Monika Gordíková
  12:00

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Metoděj Jílek s maminkou Pavlínou Jílkovou | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sbírá jeden cenný kov za druhým. Na jedné straně díky talentu, na straně druhé díky píli a zodpovědnosti. „Závodím, abych vyhrával,“ razí vycházející rychlobruslařská superstar Metoděj Jílek. „Jde si za svým. Když se mu nedaří, tak přemýšlí, co měl udělat jinak. Není v tom povýšenost,“ doplňuje jeho maminka Pavlína. Jak se cítí při synových závodech? Co se kvůli němu musela naučit a co naopak učí on ji? Na tyto a další otázky odpovídali pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV.

Metoděj Jílek

Můj dárek ke dvacetinám
Metoděj: Horkovzdušná fritéza a pořádné pánve i další vybavení na vaření.
Pavlína: Jeho velké přání. Jsem ráda, že se naučil vařit. Když začal jezdit na soustředění a tréninky do Německa, psala jsem mu recepty. Metoděj se tak zdokonalil, že dneska už kolikrát radí on mně.
Metoděj: Když přijedu domů k našim, udělám jim třeba steaky.

Když jsem na olympiádě získal stříbro, byl jsem nejdřív zklamaný. Emoce neskrývám a lidi si to špatně vykládají.

Metoděj Jílek

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