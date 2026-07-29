Sbírá jeden cenný kov za druhým. Na jedné straně díky talentu, na straně druhé díky píli a zodpovědnosti. „Závodím, abych vyhrával,“ razí vycházející rychlobruslařská superstar Metoděj Jílek. „Jde si za svým. Když se mu nedaří, tak přemýšlí, co měl udělat jinak. Není v tom povýšenost,“ doplňuje jeho maminka Pavlína. Jak se cítí při synových závodech? Co se kvůli němu musela naučit a co naopak učí on ji? Na tyto a další otázky odpovídali pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV.
Metoděj Jílek
Můj dárek ke dvacetinám
Metoděj: Horkovzdušná fritéza a pořádné pánve i další vybavení na vaření.
Pavlína: Jeho velké přání. Jsem ráda, že se naučil vařit. Když začal jezdit na soustředění a tréninky do Německa, psala jsem mu recepty. Metoděj se tak zdokonalil, že dneska už kolikrát radí on mně.
Metoděj: Když přijedu domů k našim, udělám jim třeba steaky.
Když jsem na olympiádě získal stříbro, byl jsem nejdřív zklamaný. Emoce neskrývám a lidi si to špatně vykládají.
Metoděj Jílek