Zlatý olympionik Jílek na prahu zimy: Musím si dát i pozor, co sdílím na sítích

„Buď olympijské vítězství berete tak, že vlastně máte splněno, protože už nic většího vyhrát nemůžete – a utlumí vás to. Nebo vás naopak olympijské zlato namotivuje k další práci a touze ještě víc se zlepšit. Doufám, že já jsem ten druhý případ,“ povídá.
Svůj zlatý a stříbrný závod na milánském oválu od té doby opakovaně viděl ze záznamu.
Jaké měl při tom pocity?
„Dobrý,“ pousměje se.
Z pozice dobyvatele se nyní mění na obránce. Především na nejdelší trati 10 000 metrů se stává měřítkem všech věcí. V poolympijské sezoně, která už tradičně rychlobruslařům slouží i k experimentům, si tudíž uvědomuje, že musí chránit také své know how.
„Soupeři mě pozorně sledují,“ přemítá. „Asi bych si měl dávat i pozor, co všechno sdílím na sociálních sítích. Abych tam neprozrazoval i nějaké věci, co by jim třeba mohly pomoci,“ přemítá.
Za největší soky nadále považuje Nora Sandera Eitrema, svého přemožitele z trati 5000 metrů v Miláně, a polského reprezentanta Vladimira Semirunného, který za ním skončil druhý v olympijské desítce.
„S nimi se asi na delších distancích budu prát nejvíc,“ tuší. „Vím o nich, že přes léto nijak neotáleli a budou nejspíš silnější a nebezpečnější než v minulé sezoně.“
Na dálku jim v říjnu poslal vzkaz: Podívejte se, jak skvěle jsem připraven. To když při přípravných závodech v německém Inzellu překonal 25 let starý rekord dráhy nizozemské legendy Svena Kramera na neolympijské distanci 3000 metrů.
Cokoliv jiného než ten rekord by ho tehdy zklamalo.
„Nastupoval jsem do toho závodu sice z tréninku, ale zároveň s tím, že ten traťový rekord prostě musím překonat, protože osobák na nížinných drahách mám na trojce ještě o sekundu lepší.“
Výsledný čas 3:34,91 jej utvrdil v přesvědčení, že kráčí směrem k zimě po správné cestě.
„Závěrečná příprava byla skvělá. Vše se obešlo bez nemocí a zranění, tréninky byly super, nemohu si na nic stěžovat,“ ujišťuje.
Na jaře a v létě si navíc čistil hlavu dočasným „útěkem“ z ledu na kolečkové brusle, na nichž při červencovém mistrovství Evropy v Cardanu vybojoval stříbro na 1000 metrů.
Velkou část léta trávil se svojí mezinárodní tréninkovou skupinou na jejich kolečkářské tréninkové základně v německém Giesingenu. Na inlinech trénoval i na oválu v Běchovicích nebo v Benátkách nad Jizerou. Také usilovně navštěvoval posilovnu, jezdil na silničním kole, zazářil sedmým místem při českém závodě L’Etape, nebo si s kamarády zahrál pro radost basketbal a golf.
„Bylo náročné skloubit trénink se školou a osobním životem a plánovat, kdy bych se měl vrátit do Čech do školy a kdy zase do Německa kvůli tréninku,“ přiznává. „Zatím to zvládám dobře.“
Nebyl zvyklý ani na větší pozornost fanoušků, kteří jej občas zastaví na ulici a požádají o autogram. „Ale jsem rád, že mohu být pro někoho inspirací.“
Do Světového poháru vstoupí v závěru příštího týdne v Pekingu. Opět chce závodit na tratích 1500, 5000, 10000 metrů a v hromadném závodě.
V čínské metropoli se navíc později od 25. února uskuteční i mistrovství světa na jednotlivých tratích.
A největší cíl českého mladíka pro začínající zimu?
„Celkové pořadí ve Světovém poháru. To totiž dokazuje konzistenci, proto si na něm zakládám,“ říká vítěz celkového pořadí SP na dlouhých tratích v předchozí sezoně a očekává: „Při prvním kole svěťáku to teď ještě bude takové otrkávání. Určitě však chci jet i teď v Pekingu o první příčky.“
Zásadní změny dozná v nadcházející zimě hromadný závod – a Jílkovi se zamlouvá, protože podobným systémem jezdí odmala tuto disciplínu na kolečkových bruslích.
„Půjde nově o eliminační závod, v němž budou v každém druhém kole dva poslední závodníci vyřazeni, takže jich do cíle nakonec dojede jen pět, kteří si to mezi sebou rozdají o konečné pořadí. Půjde o fyzicky hodně náročný závod, při němž už budou v posledním kole všichni hrozně unavení a přijedou do něj s velkým laktátem,“ očekává.
„Já v takovém stavu dokážu i poslední kolo zajet dost rychle, což by měla být moje výhoda proti čistokrevným sprinterům, kteří se dříve celou dobu jen vezli a soustředili se až na závěrečný spurt. To se jim teď nepovede.“
Co se naopak Jílkovi vůbec nezamlouvá, je oznámení Mezinárodního olympijského výboru, že rychlobruslařské soutěže příští zimní olympiády se v roce 2030 neuskuteční ve Francii, nýbrž předaleko od ostatních center her v nizozemském Heerenveenu.
„Je mi líto sportovců, kteří pojedou na olympiádu poprvé, protože vůbec nepoznají atmosféru olympijské vesnice, jakou já zažil v Miláně,“ poukazuje. V Heerenveenu si bude připadat spíše jako na běžném Světovém poháru, který se zde koná rok co rok, přičemž zůstane uzavřen do bubliny svého sportu.
„Navíc Nizozemci a Francouzi, kteří mají mít s heerenvenskými jakousi dohodu s spolupráci, budou mít až neskutečnou domácí výhodu. Dostanou dobré tréninkové hodiny a k nim i perfektní tréninkové zázemí, zatímco naší skupině a dalším týmům mohou klidně dělat různé naschvály, třeba při přidělování tréninků.“
Ale další olympiáda je více než tři roky vzdálena.
Prozatím stojí teprve na prahu sezony 2026 – 2027.
A říká: „Určitě to bude jiná sezona než předchozí. Budu největším favoritem na desítku a budu se s tou pozicí muset poprat. Čeká nás také spousta cestování, které bývá někdy únavné, ale je i zábavné. Jsem natěšený.“