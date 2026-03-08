Opět famózní (a stříbrný) Jílek: Už jsem si myslel, že mi tu forma zmizela

12:30,54 byl čas, na němž se Jílkovi zastavila časomíra. Byl dokonce o 2,89 sekundy rychlejší než při zlaté jízdě na milánské olympiádě. Předvedl třetí čas historie, jaký hala Thialf na této distanci viděla.
A to závěrečné zrychlení!
Poslední tři kola, která v Miláně jezdil v časech okolo 30,4, tentokrát zvládl za 29,3, 29,2 a 28,5!!! Posledních 400 metrů za 28,5 byl doslova finiš z říše snů a tribuny i hlasatel právem bouřily.
|
Na desítce nejrychlejší, celkově stříbrný. Jílek vybojoval na MS ve víceboji medaili
Když dokončil vlastní porci práce, celkově i ve víceboji vedl, ovšem na startu ještě byly dva další páry. Když jej však neudolali ani Polák Semirunnyj a už vůbec ne Nor Konshaug, měl jistotu, že získá přinejmenším vícebojařský bronz.
Ten se po poslední rozjížďce proměnil ve stříbro, protože předstihl v celkové klasifikaci i umdlévajícího amerického fenoména kratších tratí Jordana Stolze.
Pouze Nor Sander Eitrem byl podobně jako v olympijském závodě na 5000 metrů i ve světovém mistrovském víceboji lepší než Jílek.
Tentokrát na rozdíl od soboty vypadáte velmi spokojeně.
Jo, po té nepovedené včerejší pětce šel dnešek celkem hladce. Na patnáctistovce jsem předvedl, na co mám, na ní jsem nepřekvapil, ani nezklamal. A desítka se mi jela skvěle. Dokonce jsem se na ní přiblížil i k mému osobáku, což je po dvou dnech závodění poměrně obtížné. Tak jsem rád, že mi forma nezmizela, jak jsem si po sobotní pětce myslel. Šel jsem do dneška taky s trochu jiným nastavením, což mi pomohlo.
Tím myslíte, že jste věděl, že zlato z víceboje už bude pravděpodobně nedosažitelné?
Bylo mi jasné, že šance na něj jsou po sobotě mizivé. Sice jsem ráno o něm ještě uvažoval, ale Sander pak dal neskutečně dobrou patnáctistovku a na tu jeho současnou formu nebyla odpověď. Takže vzhledem k mým limitům jsem tu neděli dal nakonec skvěle.
Při desítce jste přitom dokázal tempo ještě úžasně vystupňovat.
To byl plán. Desítku vždycky rozhoduje posledních pár kol. Nakonec jsem v nich dokázal zrychlit ještě víc, než jsem očekával. To mě opravdu hodně potěšilo.
Vaše absolutně nejrychlejší poslední kolo za 28,5 bylo jako z říše snů.
Jo, to bylo hodně silný. Trochu jsem se před desítkou obával, aby se mi nestalo totéž, co při pětce, tak jsem ji rozjel trochu volněji a aspoň první kola jsem jel s Italem Lorellem, což mi ušetřilo dost sil. Pak jsem se z toho počátečního pomalejšího tempa postupně dostával do rychlejšího. A ke konci jsem zjistil, že mi vlastně ještě zbyly síly, tak jsem se do toho snažil dát co nejvíc – a vyšlo z toho takové hezké kolo.
A zároveň čas jen těsně nad dvanáct a půl minuty. Kdy jste začal věřit, že bude stačit na medaili z víceboje a dokonce i na stříbro?
Všichni favoriti na medaile jeli až po mně, takže jsem po dojetí jen sledoval Semirunného. Ten je momentálně jediný, kdo je mě schopný na desítce porazit, vždyť i na olympiádě byl pár vteřin za mnou. Ani tentokrát svým výkonem nezklamal a velkou část závodu se držel na mezičasech přede mnou, tak jsem se ho trochu bál. Ale neměl stejné zrychlení jako já v posledních kolech a díky tomu jsem ho dokázal předstihnout. Čímž byl jeden strašák pryč.
Po jeho jízdě jste měl minimálně bronz jistý. Ale u něj to neskončilo.
Byl tu ještě Jordan Stolz, o kterém jsem věděl, že už toho závodění měl tady hrozně moc a že je pro něj těžké tu únavu překonávat. Ale zase je to Jordan, úplně jsem tedy nevěděl, co od něj čekat. Nakonec, naštěstí pro mě, už toho bylo na něj vážně moc.
Pro Stolze i pro vás nyní sezona končí. Co vám ukázala?
Čeho jsem schopen. Vím, co jsem pro úspěch udělal. A vím také, jaké chyby jsem dělal. Určitě tam prostor pro zlepšení je. Ale myslím, že se za sezonu nemusím stydět. Vzhledem k tomu, že mám devatenáct let a že se do tohohle světa teprve dostávám, je rozhodně úspěšná a jsem za ni rád.
Už na olympiádě jste říkal: Je to teprve začátek.
Přesně tak. Teprve začátek.
Váš trenér Kalon Dobbin před chvílí pronesl, že za dva roky budete připraven i na vícebojařské zlato.
Určitě. Příští rok se zaměřím na mistrovství světa na jednotlivých distancích a za dva roky bych si chtěl vzít od Sandera i ten vícebojařský titul. Ale bude to těžké, protože Sander je pořád mladej a určitě se bude i on zlepšovat. Bude tedy záležet, jestli se dokážu zlepšit víc než on a přiblížit se mu, nebo ho i překonat.
Vůbec jsou stupně vítězů velmi mladé. Vy jste ještě teenager, Semirunnému je 23 let a Eitremovi 24 let. Vypadá to na rivalitu na dlouhá léta, že?
Doufám. Rivalita ke sportu patří a oba jsou skvělí závodníci se skvělou osobností. Byl bych rád, kdybychom to pódium společně sdíleli další léta a kdyby nás ta rivalita všechny posouvala dopředu.