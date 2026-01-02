Kvůli Štědrému večeru na otočku vyrazil domů, do Prahy.
Následujícího dne pospíchal za ledovým tréninkem v Inzellu. Tady trávil silvestra. Tady přivítal nový rok. „Je tu poklid,“ libuje si.
Už když coby junior exceloval na inline bruslích, napsali o něm: „Zázrak na kolečkách.“
Přitom tehdy nikdo netušil, co brzy začne předvádět na ledě.
Povězte, když rok 2025 teprve začínal, co jste si od něj sliboval? Kde jste chtěl být na jeho konci?
Jednoznačně hlavním cílem bylo kvalifikovat se na olympiádu do Milána. O kvalifikaci jsem přemýšlel nejvíc. A podařilo se.
Jsem pořád dost daleko od plného využití mého potenciálu. Mohu se zlepšovat prakticky ve všech aspektech.