Na mluvení občas nezbývá energie. Jílek o hranicích: Rekordy jsou v mých silách

Rychlobruslař Metoděj Jílek po závodě na 10 000 metrů v rámci Světového poháru v Heerenveenu. | foto: Vincent Jannink / EPAProfimedia.cz

Tomáš Macek
Před Vánoci si naordinoval soustředění na inline bruslích v německém Geisingenu. Sedm týdnů před olympiádou. Překvapivé rozhodnutí? „Je to už taková má tradice. Během sezony mi pomáhá na chvíli věci změnit,“ říká Metoděj Jílek.

Kvůli Štědrému večeru na otočku vyrazil domů, do Prahy.

Následujícího dne pospíchal za ledovým tréninkem v Inzellu. Tady trávil silvestra. Tady přivítal nový rok. „Je tu poklid,“ libuje si.

Už když coby junior exceloval na inline bruslích, napsali o něm: „Zázrak na kolečkách.“

Přitom tehdy nikdo netušil, co brzy začne předvádět na ledě.

Povězte, když rok 2025 teprve začínal, co jste si od něj sliboval? Kde jste chtěl být na jeho konci?
Jednoznačně hlavním cílem bylo kvalifikovat se na olympiádu do Milána. O kvalifikaci jsem přemýšlel nejvíc. A podařilo se.

Jsem pořád dost daleko od plného využití mého potenciálu. Mohu se zlepšovat prakticky ve všech aspektech.

Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil...

Vejmelka ovládl souboj českých gólmanů, Rittich po pátém gólu střídal

Aktualizujeme
Český brankář Karel Vejmelka z Utahu zasahuje v utkání NHL.

Konfrontace dvou českých gólmanů ve čtvrtečním programu hokejové NHL vyzněla jednoznačně pro Karla Vejmelku. Jednička Utahu pochytala 20 střel a pomohla k triumfu 7:2 na ledě Islanders, za které...

1. ledna 2026  23:47,  aktualizováno  2. 1.

Na mluvení občas nezbývá energie. Jílek o hranicích: Rekordy jsou v mých silách

Premium
Rychlobruslař Metoděj Jílek po závodě na 10 000 metrů v rámci Světového poháru...

Před Vánoci si naordinoval soustředění na inline bruslích v německém Geisingenu. Sedm týdnů před olympiádou. Překvapivé rozhodnutí? „Je to už taková má tradice. Během sezony mi pomáhá na chvíli věci...

2. ledna 2026

Novoroční střelecká bída. Manchester City i Liverpool ztratily, nedaly ani branku

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v...

1. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:05

Obhájce Littler na MS suverénně zvládl čtvrtfinále, Polákovi nedal šanci

Luke Littler po vítězství ve čtvrtfinálovém zápase.

Osmnáctiletý Angličan Luke Littler zvládl i čtvrtfinálový souboj a dál živí šanci na obhajobu titulu mistra světa v šipkách. V londýnské Alexandra Palace zastavil nečekané tažení Poláka Krzysztofa...

1. ledna 2026  21:46

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  20:32

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

1. ledna 2026  19:09

Boxera Joshuu po tragické autonehodě propustili z nemocnice

Jake Paul se brání úderům, kterými ho častuje boxer Anthony Joshua.

Bývalý mistr světa v boxu Anthony Joshua byl v poslední den roku 2025 propuštěn z nemocnice v Nigérii, kde strávil tři dny na pozorování po autonehodě. Informace agentury AP potvrdil mluvčí státu...

1. ledna 2026  18:54

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

S ohledem na dlouhodobě mizerný stav českých obránců je pohled na juniorskou reprezentaci na šampionátu hokejistů do dvaceti let v Minnesotě příjemně svěží a radostný. Často máte pocit, že jejich...

1. ledna 2026  18:33

Skokanka Indráčková v Oberstdorfu spadla. Jsem v pořádku, ujistila

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková v akci. na Turné dvou nocí v...

Česká ženská jednička ve skoku na lyžích Anežka Indráčková měla pád v kvalifikaci na čtvrteční druhý závod Turné dvou nocí v Oberstdorfu. Devatenáctiletá reprezentantka neustála na německém můstku po...

1. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  18:21

Koudelka v Ga-Pa jasně prohrál s Kobajašim, i druhý díl Turné ovládl Prevc

Domen Prevc slaví po vítězném skoku v Ga-Pa.

Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc ovládl i druhý závod Turné čtyř můstků a po novoročním triumfu v Garmisch-Partenkirchenu se přiblížil celkovému vítězství v seriálu. Šestadvacetiletý rodák z...

1. ledna 2026  15:27,  aktualizováno  16:53

Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Pierre-Emerick Aubameyang

Gabonská vláda po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po středeční porážce 2:3 s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula...

1. ledna 2026  15:55

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

1. ledna 2026  14:59

