Co na tom, že jen neoficiálně, protože k tomu došlo na národních závodech, kde chyběli mezinárodní rozhodčí a neprováděly se antidopingové zkoušky.
„Nejdůležitější pro mě byl pocit, že trénink funguje a že jsem dobře připravený na sezonu,“ říká. „Netušil jsem, že mohu jet až tak rychle. To bylo příjemné překvapení.“
Však i nizozemská média hned psala, jak je ten devatenáctiletý mladík ze země Martiny Sáblíkové už zase šokoval.
Minulou zimu dovezl bronz z mistrovství světa dospělých na 10 000 metrů, probil se na stupně vítězů ve Světovém poháru, vybojoval dvě juniorská světová zlata a přepisoval juniorská historická maxima. Přesto, když jsme se jej na konci sezony ptali, zda se zařadil mezi kandidáty olympijských medailí, odpovídal vyhýbavě: „To je ještě daleko. Každá sezona je jiná.“
Zato teď oznamuje: „Určitě chci medaili z olympiády. Ukazatele jsou dobré, měl bych na ni mít.“
Kdy došlo k takovému zvratu v uvažování? „Už když jsem v červenci na ledu zajížděl dost dobré časy v trénincích.“
Jílek rozhodně není mluvka, který by dlouze rozebíral své ambice nebo cokoliv jiného. „Jsem spíš tišším typem,“ tvrdí o sobě. Vyjadřuje se stručně, jasně. I emoce v jeho tváři jsou hůře čitelné. Jako by byl neustále nad věcí.
2. místo
je zatím Jílkovým maximem v kláních Světového poháru
Že na něj budou před olympiádou kladena velká očekávání? „Trochu to vnímám, ale nenechávám se tím ovlivnit,“ ujišťuje.
Na jaře stihl odmaturovat na gymnáziu. „Cennější než maturita je pro mě asi ten rekord z Heerenveenu,“ pousměje se. „Ale určitě jsem rád také za ni, aspoň mám o starost míň.“
Se studiem nekončí, přijali jej na FTVS v oboru kondiční trenér. „První dva týdny jsem tam chodil a dál budu mít individuální plán,“ vypráví a odmítá, že by si po vzoru biatlonistky Markéty Davidové při studiu čistil hlavu od sportu: „To u mě fungovat nebude.“
Momentálně pro něj platí: vše pro olympiádu. Na vytrvaleckých tratích 5 000 a 10 000 metrů jej nacházíme v popředí seznamu aspirantů na milánské stupně vítězů. Zároveň bude patřit vedle Ledecké a Sáblíkové i k největším medailovým nadějím celé české olympijské výpravy.
I proto v létě významně upozadil svoji lásku v podobě inline bruslení, odkud před třemi lety k rychlobruslařům přišel, ale kterému se i nadále věnoval.
Tentokrát oželel i mistrovství světa na inlinech v Číně. „Dřív jsem na nich trénoval vždy celé léto, letos jsem to narušil dvěma třítýdenními kempy na ledu. Nebylo to pro mě jednoduché, ale věděl jsem, že cesta na olympiádu bude muset mít i nějaké oběti.“
Jen na evropský šampionát inlinistů si do Grossgerau odskočil. „Na tři dny a z plné přípravy, abych nabral motivaci do další práce tím, že si trochu zazávodím,“ vysvětluje. Stříbro z klání na 15 kilometrů mu ji navýšilo náramně.
Novozélandský kouč Kalon Dobbin, jenž vede jeho mezinárodní skupinu, mu naplánoval přípravu, kterou důsledně strukturoval směrem k zimní sezoně. Před ostrým startem Jílek spokojeně hlásí: „Posunul jsem se výkonnostně ve všech aspektech, což by se mělo odrazit na časech. Nedokážu říct, o kolik budou lepší, ale určitě budu rychlejší než loni.“
Pozornost věnuje všemožným detailům. Například hygieně. Dobře si pamatuje, jak jej na světovém šampionátu v Hamaru poznamenalo nachlazení. „Vozím s sebou respirátor i dezinfekci a na hotelových bufetech budu k nabírání jídla používat rukavice, abych nepřišel do kontaktu s bakteriemi,“ říká.
Rovněž odlet na zahajovací klání Světového poháru do zámoří značně uspíšil, směr Salt Lake City a Calgary se vydává v pětitýdenním předstihu.
„Rozhodli jsme se tak kvůli aklimatizaci na jiné časové pásmo a výšku. A taky kvůli lepším tréninkovým podmínkám,“ vysvětluje.
S největšími soupeři, Italem Ghiottem, Polákem Semirunným, Norem Eitremem a zástupem předních Nizozemců, se přes léto potkával pouze sporadicky nebo vůbec. „Doufám, že už mě berou vážně,“ prohodí.
Od jara se neviděl ani s Martinou Sáblíkovou. Teprve v Salt Lake City se znovu potkají.
On tam vjede do své druhé pohárové sezony, ona do poslední. „Ale odkaz, který tu Martina zanechává, je obrovský,“ říká Jílek.
Rád by na něj brzy navázal.
Nejlépe na oválu v Miláně, 8. a 13. února 2026.