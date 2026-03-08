Nejdřív radost, pak přepálený závod. Mohu zabojovat o bronz, věří Jílek na MS

Jestliže se před startem mistrovství spekulovalo, že by za určité souhry okolností mohl v boji o titul ohrozit fenomenálního Američana Jordana Stolze, vítěze z roku 2024, tak po prvním dnu soutěže je rozestavení figurek na vícebojařské šachovnici poněkud jiné.
Za největšího kandidáta zlata je teď mnohými experty považován spíše Nor Sander Eitrem, olympijský šampion na 5000 metrů.
|
Jílek je po polovině MS ve víceboji pátý, Zdráhalová desátá. Sáblíková se loučila
Průběžně vedoucí Stolz se mu samozřejmě navzdory své výrazně slabší desítce pokusí cestu k titulu zatarasit. Klíčové bude, jak se oběma povede úvodní nedělní disciplína - patnáctistovka.
Jílek naopak říká: „Mohl bych bojovat o bronz. Abych se dostal ještě výše, musel bych zbývající tratě (1500 a 10 000 m) zajet fakt skvěle, což teď úplně nevidím. Jasně, taky to může někdo z těch dvou pokazit. Reálně to ale vidím na boj o bronz.“
O ten by se měl utkat s průběžně třetím Norem Kongshaugem a čtvrtým Polákem Semirunným. Rozdíly mezi nimi nejsou zatím příliš velké.
Eitremův čas byl vábničkou
Před úvodní sobotní pětistovkou se český mladík svěřoval, že by si přál výkon začínající číslem 36, jenž by znamenal významné překonání osobního rekordu 37,60. Jakmile proťal fotobuňku a na tabuli uviděl údaj 36,61, začal jásat.
Tohle se vážně povedlo, osobák vylepšený bez jedné setiny o celou sekundu!
„Pětistovka byla hodně vydařený závod,“ přitakal. „V ní šlo hlavně o techniku, tu jsem zvládl a zajel suprově.“
|
Proti fenoménu Stolzovi. Dokáže Jílek na MS smazat třeba i 50sekundovou ztrátu?
Odborný nizozemský server schaatsen.nl vzápětí psal: „Jílek ukázal, že si i po olympiádě drží skvělou formu. Dokáže nás na pětce přimět zapomenout na Eitremův světový rekord?“
Na pětistovce ujel Norovi o 33 setin. Přičemž nade všemi čněl na nejkratší distanci Stolz, v čase 34,22 byl Američan o 2,49 sekundy rychlejší než průběžně osmý Čech.
Následný Eitremův výkon na pětce pak ovlivnil i Jílkovo pojetí druhé disciplíny.
Norský rychlobruslař startoval v desáté z dvanácti rozjížděk a byl skvělý! Letěl po slavné dráze v hale Thialf, neztrácel síly a brzy bylo jasné: útočí na traťový rekord.
Kdyby jen útočil. Časem 6:01,61 překonal rekordní výkon domácího Patricka Roesta z roku 2022 dokonce o 2,75 sekundy. Pranic neztratil ze své olympijské extratřídy.
„Přitom po návratu z Milána jsem zjistil, že můj domovský ovál v Hamaru je mimo provoz a musel jsem trénovat jen na přírodním ledu,“ prozrazoval Eitrem.
Jílka vyprovokoval: „Pokusím se s ním držet krok a atakovat jeho čas.“ V jedenácté rozjížďce nastoupil proti dalšímu Norovi Konshaugovi. Úvodní kola Jílek napálil, první dva mezičasy ještě byly velmi nadějné.
Vydrží nastavené tempo?
Nevydržel. Záhy zjistil: Nepůjde to.
„Hrozně jsem přepálil začátek a potom už mi ke konci ani nezbyly síly. Neměl jsem úplně svůj den,“ popisoval.
„Jilek se k Eitremovi ani nepřiblížil. Začal s koly kolem 28 sekund, ale zaplatil za to,“ glosoval server schaatsen.nl, který na něj ještě nedávno pěl ódy.
Důsledkem toho byl čas 6:09,77 a čtvrté místo z trati, kde je Jílek stříbrným olympijským medailistou a vítězem prosincového Světového poháru v Hamaru. Byl o takřka sedm sekund pomalejší než při osobním rekordu na lednovém pohárovém finále v Inzellu.
Povzdechl si: „Sezona už je vážně dlouhá. Ta únava není jen fyzická, ale i mentální. Člověk se pořád snaží vše dělat na sto procent. Soustředí se, aby neonemocněl, a myslí na další věci. Je to náročné a na některých lidech už se to podepisuje.“
Další důkaz měl hned po ruce.
Timothy Loubineaud, skvělý francouzský vytrvalec.
„Zkraje sezony překonal na pětce tehdejší světový rekord - a dnes na ní zajel čas 6:24,“ připomněl Jílek.
Pokud bychom současné odstupy v celkovém pořadí převedli na rozdíly pro závěrečnou trať 10 000 metrů, vede Stolz před Eitremem o 19 sekund, před Konshaugem o 21, před Semirunným o 27 a před Jílkem o 28 sekund.
„Teď se pokusím co nejvíc zregenerovat a zítra uvidím, jak to půjde,“ pronesl český kandidát stupňů vítězů.
Už jen skutečnost, že o ně bojuje, je skvělá. Nezapomínejme, jde o jeho první víceboj v životě v kategorii mužů.