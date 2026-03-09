Jílek je nováčkem sezony. Úspěchy odráží práci, můžu se zlepšit, ví mladý šampion

ISU ocenila i Kanaďanku Valérii Maltaisou, kterou vyhlásila rychlobruslařkou s největším zlepšením v uplynulé sezoně. Nizozemka Femke Koková a Jordan Stolz z USA získali speciální plaketku za nejvyšší počet výher v sezoně. Unie zároveň odměnila rychlobruslaře a týmy za překonání světových rekordů, což se podařilo i Jílkovi. V říjnu se do historických tabulek zapsal nejlepším časem na trati 3000 metrů.
„Je to výsledek tréninku a tvrdé práce, nejen v sezoně a v létě před jejím začátkem, ale po celý můj život,“ řekl Jílek na webu ISU. „Vím, že se ještě můžu zlepšovat. Mohu zvýšit tréninkový objem, prostor pro růst tam je. Úspěchy tak jsou svým způsobem přirozené, odráží práci, kterou jsem udělal, a oběti, které pro sport dělám celý život,“ doplnil pražský rodák.
Jílek v neděli v Heerenveenu ziskem stříbra korunoval svou přelomovou sezonu, v níž vybojoval olympijské zlato na 10 000 metrů, stříbro na poloviční trati a stal se celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích. Začíná kráčet ve stopách trojnásobné olympijské šampionky Martiny Sáblíkové, jež v Heerenveenu v sobotu uzavřela svou hvězdnou kariéru.