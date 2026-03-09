Jílek je nováčkem sezony. Úspěchy odráží práci, můžu se zlepšit, ví mladý šampion

  12:39
Rychlobruslař Metoděj Jílek získal od Mezinárodní bruslařské unie (ISU) cenu pro nejlepšího nováčka uplynulé sezony. ISU udělovala ceny pro rychlobruslaře poprvé v historii, ceremoniál se uskutečnil v neděli večer v Heerenveenu po skončení mistrovství světa ve víceboji a sprintu. Devatenáctiletý český reprezentant na něm získal při svém premiérovém startu stříbrnou medaili ve víceboji.
Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 10 000 metrů na MS ve...

Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 10 000 metrů na MS ve víceboji.

Metoděj Jílek na stupních vítězů MS ve víceboji. Vedle něj zlatý Sander Eitrem...
Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.
Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.
Český rychlobruslař Metoděj Jílek během závodu na 1500 metrů ve víceboji na...
ISU ocenila i Kanaďanku Valérii Maltaisou, kterou vyhlásila rychlobruslařkou s největším zlepšením v uplynulé sezoně. Nizozemka Femke Koková a Jordan Stolz z USA získali speciální plaketku za nejvyšší počet výher v sezoně. Unie zároveň odměnila rychlobruslaře a týmy za překonání světových rekordů, což se podařilo i Jílkovi. V říjnu se do historických tabulek zapsal nejlepším časem na trati 3000 metrů.

Co dál čeká nezastavitelného Jílka: debata nad smlouvami, kolečka i maraton v Číně

„Je to výsledek tréninku a tvrdé práce, nejen v sezoně a v létě před jejím začátkem, ale po celý můj život,“ řekl Jílek na webu ISU. „Vím, že se ještě můžu zlepšovat. Mohu zvýšit tréninkový objem, prostor pro růst tam je. Úspěchy tak jsou svým způsobem přirozené, odráží práci, kterou jsem udělal, a oběti, které pro sport dělám celý život,“ doplnil pražský rodák.

Opět famózní (a stříbrný) Jílek: A to jsem si myslel, že mi tady forma zmizela

Jílek v neděli v Heerenveenu ziskem stříbra korunoval svou přelomovou sezonu, v níž vybojoval olympijské zlato na 10 000 metrů, stříbro na poloviční trati a stal se celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích. Začíná kráčet ve stopách trojnásobné olympijské šampionky Martiny Sáblíkové, jež v Heerenveenu v sobotu uzavřela svou hvězdnou kariéru.

