Jílek bez hranic! Český mladík v olympijské generálce vyhrál i hromadný závod

V konečném pořadí závodů s hromadným startem Jílek obsadil čtvrté místo. Český reprezentant v Německu navázal na druhou pozici ze sobotního závodu na 5000 metrů a před olympijskými hrami potvrdil výbornou formu.
Triumf ve Světovém poháru? Jen vedlejší produkt, hlavní cíl je olympiáda, říká Jílek
Jílek využil zpomalení po prvním bodovaném sprintu ve čtvrtém kole a vyrazil do samostatného úniku. Nikdo ze soupeřů na jeho nástup nezareagoval a devatenáctiletý český talent už se až do cíle nenechal dostihnout.
Druhé místo obsadil Mathieu Belloir z Francie, třetí skončil Andrea Giovannini. V celkovém pořadí disciplíny uhájil první místo před dnes bronzovým Italem Jorrit Bergsma z Nizozemska, jenž dojel na 11. místě.
