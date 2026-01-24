Další úspěch rychlobruslaře Jílka. Po druhém místě ovládl celkové hodnocení SP

Devatenáctiletý Jílek ve své druhé sezoně ve Světovém poháru nasbíral 264 bodů a druhého Francouze Timothyho Loubineauda porazil o jedenáct bodů.
Zatímco Jílek kariéru začíná, osmatřicetiletá Martina Sáblíková byla při svém posledním startu v seriálu šestá v závodě na 3000 metrů a v SP, který třináctkrát celkově ovládla, skončila osmá. V novém osobním rekordu i nejlepším čase oválu vyhrála Norka Ragne Wiklundová a slaví celkový triumf.
Jílek nastupoval v Inzellu jako vedoucí muž průběžného pořadí a představil se v závěrečné rozjížďce s Eitremem. Od startu se oba pohybovali v čele virtuálního pořadí a do poloviny tratě zajížděli srovnatelné časy.
Poté se ale do vedení posunul třiadvacetiletý Nor a mířil za vítězstvím. Nakonec se mu podařilo i překonat světový rekord Loubineauda, který v listopadu v Calgary dokázal zajet čas 6:00,23.
Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková předvedla v Max Aicher Areně čas 4:01,98 a byla rychlejší než na nedávném mistrovství Evropy v Polsku, kde skončila čtvrtá, a v prosincovém závodě SP v Hamaru. Česká reprezentantka v rozjížďce o sekundu prohrála s Belgičankou Sandrine Tasovou a po dojetí byla průběžně třetí.
Z dalších tří rozjížděk svěřenkyni trenéra Petra Nováka porazily ještě tři rychlobruslařky. Za suverénní Wiklundovou skončila druha Joy Beuneová z Nizozemska, třetí byla Kanaďanka Valerie Maltaisová. Od vítězství dělilo Sáblíkovou o více než sedm sekund, na třetí Maltaisovou ale jen dvě sekundy.
„Jsem ráda za to, jak to dopadlo. S ohledem na to, jak se mi jezdilo posledních 14 dnů a v jakém jsem byla rozpoložení, tak jsem doufala, že nebudu poslední. Dopadlo to dobře,“ řekla Sábliková v nahrávce pro média.
Pocitově to byla pro ni druhá nejvydařenější trojka v sezoně. „Pořád mě ale mrzí poslední dvě kola, která nejsem schopná udržet kolem 32 vteřin,“ přiznala.
Na čas se prý nesoustředila. „Nebylo důležité, jaký čas zajedu, ale jak se mi pojede. A první čtyři kola byly asi nejlepší za poslední dny. Konec nebyl ideální, poslední kola to nejsem já. Ale bylo to lepší než na minulých závodech v Tomašově, Hamaru nebo Heerenveenu,“ řekla Sáblíková.
Rodačka z Nového Města na Moravě již dlouho dopředu oznámila, že po této sezoně ukončí kariéru. V SP se tak dnes představila naposledy. „Takže to bylo emotivní. Už když jsem šla na dráhu, do šatny, když jsme se rozjížděla. Letos to prožívám úplně jinak a asi si to dělám sama těžší,“ přiznala Sáblíková.
Potěšilo ji ale setkání s německou legendou a svým vzorem Claudií Pechsteinovou. „Přišla za mnou a řekla mi, ať si to užiju. Bez ohledu na výsledek. A to jsou slova, které chce člověk slyšet,“ řekla.
