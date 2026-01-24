Další úspěch rychlobruslaře Jílka. Po druhém místě ovládl celkové hodnocení SP

  18:26aktualizováno  18:41
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích. V závěrečném závodě na 5000 metrů v Inzellu skončil v osobním rekordu druhý, nestačil pouze na Sandera Eitrema z Norska, jenž se jako první rychlobruslař dostal pod hranici šesti minut a časem 5:58,52 vytvořil světový rekord. Jílek předvedl výkon 6:01,98 a byl tak o tři a půl sekundy pomalejší.
Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu. | foto: AP

Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu.
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová reaguje po dojezdu závodu na 1000...
Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.
Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.
Devatenáctiletý Jílek ve své druhé sezoně ve Světovém poháru nasbíral 264 bodů a druhého Francouze Timothyho Loubineauda porazil o jedenáct bodů.

Zatímco Jílek kariéru začíná, osmatřicetiletá Martina Sáblíková byla při svém posledním startu v seriálu šestá v závodě na 3000 metrů a v SP, který třináctkrát celkově ovládla, skončila osmá. V novém osobním rekordu i nejlepším čase oválu vyhrála Norka Ragne Wiklundová a slaví celkový triumf.

Jílek nastupoval v Inzellu jako vedoucí muž průběžného pořadí a představil se v závěrečné rozjížďce s Eitremem. Od startu se oba pohybovali v čele virtuálního pořadí a do poloviny tratě zajížděli srovnatelné časy.

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Poté se ale do vedení posunul třiadvacetiletý Nor a mířil za vítězstvím. Nakonec se mu podařilo i překonat světový rekord Loubineauda, který v listopadu v Calgary dokázal zajet čas 6:00,23.

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková předvedla v Max Aicher Areně čas 4:01,98 a byla rychlejší než na nedávném mistrovství Evropy v Polsku, kde skončila čtvrtá, a v prosincovém závodě SP v Hamaru. Česká reprezentantka v rozjížďce o sekundu prohrála s Belgičankou Sandrine Tasovou a po dojetí byla průběžně třetí.

Z dalších tří rozjížděk svěřenkyni trenéra Petra Nováka porazily ještě tři rychlobruslařky. Za suverénní Wiklundovou skončila druha Joy Beuneová z Nizozemska, třetí byla Kanaďanka Valerie Maltaisová. Od vítězství dělilo Sáblíkovou o více než sedm sekund, na třetí Maltaisovou ale jen dvě sekundy.

Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu.

„Jsem ráda za to, jak to dopadlo. S ohledem na to, jak se mi jezdilo posledních 14 dnů a v jakém jsem byla rozpoložení, tak jsem doufala, že nebudu poslední. Dopadlo to dobře,“ řekla Sábliková v nahrávce pro média.

Pocitově to byla pro ni druhá nejvydařenější trojka v sezoně. „Pořád mě ale mrzí poslední dvě kola, která nejsem schopná udržet kolem 32 vteřin,“ přiznala.

Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu.

Na čas se prý nesoustředila. „Nebylo důležité, jaký čas zajedu, ale jak se mi pojede. A první čtyři kola byly asi nejlepší za poslední dny. Konec nebyl ideální, poslední kola to nejsem já. Ale bylo to lepší než na minulých závodech v Tomašově, Hamaru nebo Heerenveenu,“ řekla Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě již dlouho dopředu oznámila, že po této sezoně ukončí kariéru. V SP se tak dnes představila naposledy. „Takže to bylo emotivní. Už když jsem šla na dráhu, do šatny, když jsme se rozjížděla. Letos to prožívám úplně jinak a asi si to dělám sama těžší,“ přiznala Sáblíková.

Potěšilo ji ale setkání s německou legendou a svým vzorem Claudií Pechsteinovou. „Přišla za mnou a řekla mi, ať si to užiju. Bez ohledu na výsledek. A to jsou slova, které chce člověk slyšet,“ řekla.

Finálové závody Světového poháru v rychlobruslení

Inzell (Německo)

Muži:
1000 m: 1. Stolz (USA) 1:06,83, 2. Žurek (Pol.) 1:07,20, 3. Wennemars (Niz.) 1:07,23, ...divize B: 31. Stodola (ČR) 1:14,50.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Stolz 300, 2. Žurek 234, 3. De Boo (Niz.) 231.
5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 5:58,52 - světový rekord, 2. Jílek (ČR) 6:01,98, 3. Loubineaud (Fr.) 6:03,65, ...divize B: 31. Procházka (ČR) 6:41,06.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Jílek 264, 2. Loubineaud a Eitrem oba 253.

Ženy:
1000 m: 1. Leerdamová (Niz.) 1:12,74, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:13,43, 3. Koková (Niz.) 1:13,67.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Koková 264, 2. Leerdamová 223, 3. Boweová (USA) 209, ...23. Zdráhalová (ČR) 91.
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:54,74, 2. Beuneová (Niz.) 3:56,96, 3. Maltaisová (Kan.) 3:59,92, ...6. Sáblíková 4:01,98, ...divize B: 21. Korvasová 4:13,05, 26. Kuršová 4:18,15, 28. Kainová (všechny ČR) 4:19,94.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Wiklundová 270, 2. Weidemannová (Kan.) 227, 3. Beuneová 222, ...8. Sáblíková 182, 40. Zdráhalová 28, 50. Korvasová 4.

24. ledna 2026  18:26,  aktualizováno  18:41

