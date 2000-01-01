Trička, mikiny, ponožky, odznáčky....Mistrovství světa v krasobruslení, které vyvrcholí v pražské O2 areně v neděli, láká houfy fanoušků, které si odnášejí domů vedle sportovního zážitku i dárky na památku. Největší tahák? Plyšový maskot ježek Eda. Podívejte se, co si mohou návštěvníci šampionátu pořídit.
Autor: Jaroslav Svoboda
Mistrovství světa v krasobruslení se vrátilo do Prahy po dlouhých 33 letech. V O2 areně najdou fanoušci i oficiální fanshop s řadou tematických předmětů.
V prodeji bylo celkem 51 položek merchandisingu. Třeba i limitovaný počet mikin, které jako dárek obdrželi všichni krasobruslaři na šampionátu. Na designu těchto mikin se aktivně podílela česká krasobruslařka Natálie Taschlerová.
Nejoblíbenější jsou věci s maskotem šampionátu ježkem Edou. K dispozici bylo i 300 kusů limitované edice plastového maskota složeného z originálních dílků Lego.
Mezi dětmi suverénně vede plyšový maskot Eda. Proč je maskotem právě ježek? Je jedním ze symbolů české přírody a je známý svou houževnatostí a zároveň křehkostí.
V prodeji se objevilo i 1800 setů Mixitu, müsli s kousky ovoce, oříšků a čokolády.
Fanoušci si mohli na památku pořídit přes 10 tisíc odznáčků nejrůznějších typů.
Na zimáku bez ponožek? Ale kdeže. Když je náhodou zapomenete, pořídit si můžete speciální se symboly mistrovství světa v krasobruslení.
