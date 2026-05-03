Melecká skončila na LET turnaji na Mauriciu desátá. Těšil ji povedený závěr

  17:01
Golfistka Tereza Melecká obsadila na turnaji Ladies European Tour na Mauriciu po vydařeném finále desáté místo a potřetí v kariéře se na nejvyšším ženském evropském okruhu dostala do první desítky. Kristýna Napoleaová byla při prvním letošním startu dvanáctá.

Česká golfistka Tereza Melecká. | foto: Profimedia.cz

Z rekordního počtu sedmi českých hráček si účast v nedělním finále MCB Ladies Classic zajistily také Jana Melichová (32.) a Lucie Váchová (66.). Už v sobotu skončil tříkolový turnaj pro obě žebříčkově nejvýše postavené Češky Sáru Kouskovou a Kláru Davidson Spilkovou i čtyřku Patricii Mackovou.

Melecká s Napoleaovou zahrály ve finále svá nejlepší kola a našly v něm jen jedinou přemožitelku. Sedmadvacetileté Melecké stačilo 65 úderů, přičemž zahrála osm birdie a jediné bogey. Pochvalovala si patování i to, jak zvládla závěr kola. „Minus sedm a moje nejlepší skóre v životě, jak jako profesionálky, tak i jako amatérky. Jsem na sebe pyšná hlavně za poslední chip, protože závěry kol pro mě dřív nebyly úplně ideální,“ uvedla Melecká v tiskové zprávě.

O tři roky starší Napoleaová byla v neděli jen o ránu horší, neudělala žádnou chybu a zapsala šest birdie. „Začala jsem dvěma birdie a myslela jsem si, že jsem chytila dobré tempo, ale pak se to začalo lámat. Nicméně byla jsem trpělivá a nerozsypala se. To je důležité, protože když vám to nepadá a míčky objíždějí jamku, je to strašně frustrující,“ uvedla.

Lepší výkon v závěrečném dnu předvedla jen Italka Anna Zanussová, kterou 63 ran vyneslo na konečné čtvrté místo. Po sobotě se stejně jako Melecká i například současná česká trojka Melichová dělila o 30. místo. S konečným skóre -11 nakonec Zanussová nestačila jen na vítěznou Dánku Smillu Tarning Sönderbyovou (-14) a Švédku Kajsu Arwefjällovou ze Švédska s Jihoafričankou Casandrou Alexanderovou (obě -13).

Meleckou, jež dosud skončila na LET nejlépe pátá na předloňském turnaji Joburg Open v Johannesburgu a vloni přidala šesté místo na German Masters v Hamburku, dělilo od vítězky pět ran, Napoleaovou sedm.

Vítězka dvou loňských evropských turnajů Kousková navzdory předčasnému vyřazení zůstává pozitivně nastavená. „Opakuje se mi dokola v poslední době stejná věc: hra je skvělá, ale nejsem schopná udržet koncentraci celý turnaj,“ konstatovala. „S týmem jsme si nastavili herní cíle na první část sezony a to se zatím daří. To, že to nepřináší zatím výsledky, mě občas mrzí, ale věřím, že proces a plán je teď důležitější,“ dodala.

MCB Ladies Classic série LET ve Flacq District

(Mauricius)

1. Sönderbyová (Dán.) 202 (66+69+67), 2. Arwefjällová (Švéd.) 203 (68+69+66) a Alexanderová (JAR) 203 (68+67+68), 4. Zanussová (It.) 205 (72+70+63), ...10. Melecká 207 (73+69+65), 12. Napoleaová 209 (72+71+66), 32. Melichová 213 (69+73+71), 66. Váchová 218 (75+70+73), ...cutem neprošly 76. Macková 146 (70+76), 88. Davidson Spilková 148 (73+75), 97. Kousková 149 (78+71)

