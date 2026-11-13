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Měl jsem v plánu traťový rekord, jen ten může znamenat výhru, líčil vítězný Jílek

Kryštof Morong
  17:21
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Metoděj Jílek na pětikilometrové trati během mistrovství světa ve víceboji | foto: Reuters

Los ho postavil na start už v páté rozjížďce, úhlavní soupeři měli jít na led až po něm. Tušil, že pojede celou dobu sám. Že pokud chce vyhrát, musí zajet rekord pekingské dráhy. A tak Metoděj Jílek držel stále stejné tempo a náskok narůstal. Když pak projel po 5 000 metrech cílem, žádný z rychlobruslařů už ho v úvodním závodě Světového poháru nedokázal překonat.

„Jsem spokojený. Potvrdilo to letní přípravu, že jsme připravení na sezonu. I to, že z pohledu aklimatizace a tréninku v Číně jsem udělal všechno dobře. Těším se na další závody,“ popisoval Jílek po prvním vítězství sezony v nahrávce pro média.

Před rokem šokoval, když po 20 letech překonal rekord na neolympijské trati 3 000 metrů. Tři týdny nato zahájil sezonu druhým místem v americkém Salt Lake City a teprve potřetí vystoupal na pódium Světového poháru. Byla to však jen předehra před budoucí show na milánském oválu.

V pátek tak vstupoval do úvodního závodu už coby stříbrný medailista, olympijský šampion a vítěz celkového hodnocení elitního seriálu na dlouhých tratích.

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A držiteli nejlepšího času historie Sanderu Eitremovi na jeho trati hned ukázal, kam se znovu posunul. „Není to nic, na čem si zakládám, ale je hezké vidět, že se sport posouvá dopředu a časy jsou čím dál rychlejší. Jsem rád, že toho můžu být součástí a dělám pokrok.“

Proti Graemeu Fishovi přitom nastupoval už v páté z osmi rozjížděk. Mistr světa na deset kilometrů z roku 2020 se však v posledních sezonách ke svým nejlepším časům nedokáže přiblížit. „Jak jsem se podíval na losy, tak jsem věděl, že pojedu sám,“ líčil Jílek.

„Ale nevadilo mi to. Spíš jde o to, že když má váš soupeř někoho, s kým se dokáže tahat, tak to fyzicky závod ovlivní. Můžete se za ním schovat v zákrytu a to udělá hrozně moc. Dneska měl ale každý stejné podmínky, takže jsem s tím žádný problém neměl.“

Už na prvním mezičase za ním Kanaďan zaostával o sekundu a netrvalo dlouho a dvacetiletého českého rychlobruslaře ztratil z dohledu před sebou. „Aspoň to byl férový závod a každý musel jet sám za sebe, záleželo tedy hlavně na mně.“

Držel si svůj rytmus, každé kolo jel stabilně pod hranicí 29 sekund a pět kol před finišem překonal čas dosavadního lídra Itala Ghiotta.

„Měl jsem v plánu jet pod traťový rekord, myslel jsem si, že jedině ten bude znamenat výhru.“

A měl pravdu.

Když mu zazvonili do posledních 400 metrů, už cenil zuby. Časem 6:04,77 ale dosavadní maximum, které Švédovi Nilsovi van der Poelovi zajistilo v roce 2022 olympijské zlato, překonal o 4,04 sekundy!

Po něm šel na led Vladimir Semirunnij. Obávaný Polák v aerodynamické helmě ale v závěru tuhl a nakonec obsadil až páté místo.

Metoděj Jílek se svými medailemi z olympiády v Miláně.

Zbýval však ještě Nor Eitrem, který Jílka na této distanci na hrách v Miláně porazil. A přestože i on v sedmé rozjížďce rekord pekingské dráhy těsně pokořil, na Jílka od začátku ztrácel a skončil druhý.

„Čekal jsem, že to bude o dost těžší, ale asi se ukázalo, že jsem měl dobrý den. Letní příprava byla povedená... Prostě mi to dneska sedlo.“

Hned v sobotu český fenomén vyrazí na ovál znovu, tentokrát na závod na 1 500 metrů. „Zlepšil jsem se na startech i v rychlosti, takže pokud všechno půjde podle plánu, věřím, že se mi to povede.“

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