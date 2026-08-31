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Volejbalistky v osmifinále neuspěly, na ME v Brně podlehly Švédkám a končí

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  21:00aktualizováno  21:13
Smutek českých volejbalistek po konci na šampionátu.

Smutek českých volejbalistek po konci na šampionátu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Švédky slaví postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy.
Isabelle Haaková skolila Češky jedenatřiceti body ve třech setech.
Anna Haaková ze Švédska blokuje pokus Moniky Brancuské v osmifinále ME.
Brancuská a Koulisiani se snaží zablokovat úder Švédky Haakové.
10 fotografií
České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly v pondělí večer Švédsku 0:3 po setech 19:25, 23:25 a 21:25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023. Domácím hráčkám se nedařilo ubránit především univerzálku Isabelle Haakovou, která zaznamenala 31 bodů.

Domácím volejbalistkám se dnešní zápas na brněnském Výstavišti nevydařil. Neprosazovaly se v útoku, nedařilo se jim na přihrávce, za celý zápas měly jen dva bodové bloky. V některých pasážích sice vedly, ale z ošemetných situací se Švédky s pomocí Haakové a českých zaváhání vždy rychle dostaly.

České volejbalistky do zápasu vstoupily dobře a vedly 8:5, ale pak se z kurtu vytratily. Klíčová hráčka Seveřanek Haaková úspěšně kombinovala tvrdé a technické útoky a skládala jeden míč za druhým. Naopak Češky se nemohly v obraně chytit, trápily se na příjmu a nedařilo se jim v útoku, v němž měly v prvním dějství úspěšnost jen 29 procent. Švédky otočily stav a postupně utekly až na sedmibodový rozdíl. Do koncovky šly za stavu 21:14 a závěr setu kontrolovaly.

Smutek českých volejbalistek po konci na šampionátu.
Švédky slaví postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy.
Isabelle Haaková skolila Češky jedenatřiceti body ve třech setech.
Anna Haaková ze Švédska blokuje pokus Moniky Brancuské v osmifinále ME.
10 fotografií

Od začátku druhé sady pokračovala na smeči Magdalena Bukovská místo Heleny Grozer, která se v úvodní sadě zranila a pak už nastoupila jen na několik míčů na příjem. Úvod setu byl vyrovnaný, ale pak znovu přišla slabší česká pasáž na přihrávce, Švédky se blýskly několika bloky a odskočily na 19:14. Domácí volejbalistky nesložily zbraně a srovnaly na 22:22, jenže pak měla opět rozhodující slovo Haaková. V koncovce přidala tři body včetně proměněného setbolu po té, co Švédky za stavu 24:23 ubránily útok blokařky Magdalény Jehlářové.

Ve snaze o zvrat trenér Jannis Athanasopulos poslal od začátku třetího setu na nahrávku Kateřinu Valkovou. Po vyrovnaném úvodu se Češky s výrazným přispěním univerzálky Moniky Brancuské, která nakonec nasbírala 16 bodů, dostaly do vedení 11:8.

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Pak ale nevynucenými chybami v útoku samy Švédkám pomohly ke srovnání na 13:13 a neudržely ani další náskok 19:16. Na servisu zaúřadovala švédská nahrávačka Vilma Juleviková a přispěla k obratu na 20:19. Ještě za stavu 21:21 držely Češky naději na prodloužení zápasu, ale pak už neuhrály ani bod. Závěrečný útok Brancuské Seveřanky zablokovaly.

Ve středu se Švédky ve čtvrtfinále utkají s úřadujícími mistryněmi světa Italkami a znovu budou spoléhat na Haakovou, která dnes zaznamenala více bodů než všechny její spoluhráčky dohromady. Dostala 53 nahrávek, měla bezmála šedesátiprocentní úspěšnost útoku. Pro Češky turnaj skončil.

Osmifinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně

Česko - Švédsko 0:3 (-19, -23, -21)

Rozhodčí: Simonovic (Švýc.), Simonovská (Č. Hora). Čas: 84 min. Diváci: 5021 (vyprodáno)
Sestava a body Česka: Šmídová, Grozer 3, Koulisiani 5, Brancuská 16, Mlejnková 9, Jehlářová 6, libero Jansová - Valková, Orvošová, Bukovská 8, Rejmanová. Trenér: Athanasopulos
Nejvíce bodů Švédska: I. Haaková 31, Helvigová 10, A. Haaková 8

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