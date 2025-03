Pistoláři vyzvali ve finále virálního Turka z olympiády, na ME berou stříbro

ME ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní Osijek (Chorvatsko) Vzduchová pistole - trio

Muži - finále: Turecko - Česko (Schejbal, Dubový, Světlík) 16:14, o 3. místo: Ázerbájdžán - Německo 16:14.

Ženy - finále: Turecko - Německo 16:4, o 3. místo: Ukrajina - Gruzie 17:13, ...v kvalifikaci 11. Česko (Schejbalová, Ticháčková, Šindlerová) Vzduchová puška - sólo

Muži - finále: Pekler - Péni (oba Maď.) 15:12, o 3. místo: Lindgren (Švéd.) - Maričič (Chorv.) 15:14, ...v kvalifikaci 5. Entrichel, 13. Nepejchal, 16. Přívratský (všichni ČR)

Ženy - finále: Duestadová (Nor.) - Koseová (Tur.) 15:10, o 3. místo: Waibelová (Rak.) - Lövsethová (Nor.) 21:20, ...v kvalifikaci 6. Zrůstová, 16. Dubská, 18. Štefánková (všechny ČR)