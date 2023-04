Zápasnice Hanzlíčková se na ME v Záhřebu zranila a skončila pátá

Zápasnice Adéla Hanzlíčková nenastoupila na mistrovství Evropy v Záhřebu kvůli zranění do semifinále kategorie do 68 kg a obsadila páté místo. Stejného výsledku dosáhla také loni, z devíti účastí na ME má nejlépe stříbro a bronz.