Zápasník Omarov prohrál na ME úvodní duel, ale další šanci dostane v opravách

Autor: ČTK , iDNES.cz

18:22

Zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov prohrál na mistrovství Evropy v Bratislavě ve váze do 97 kg svůj první duel, bude mít ale šanci bojovat o naději na bronzovou medaili. Jeho bulharský přemožitel Kiril Milov totiž postoupil do nedělního finále a pomohl tak českému reprezentantovi do oprav.