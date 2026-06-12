|Datum:
|13. června 2026
|Místo:
|Tarragona, Španělsko
|Start:
|15:30 a 18:30
|Kde sledovat:
|Eurosport (?), TriathlonLive
Výsledky triatlonového ME 2026
Zde najdete výsledky elitních kategorií mužů a žen.
|Závod
|Výsledky
|Muži Elite
|Ženy Elite
Mistrovství Evropy v triatlonu 2026: závodí se v sobotu 13. června
Do katalánské Tarragony se v polovině června sjedou ti nejlepší evropští triatlonisté a triatlonistky. Program je vícedenní, elitní kategorie mužů a žen ale uvidíme pouze během sobotního odpoledne.
Nejprve si spojení sportů plavání–cyklistika–běh vyzkouší ženy, poté přijdou na řadu muži. Vzhledem ke vzdálenostem budou oba závody pravděpodobně dokončeny do 2 hodin.
|ME v triatlonu 2026 - program
|Datum, čas
|Závod
|sobota 13. června, 15:30
|elitní závod žen
|sobota 13. června, 18:30
|elitní závod mužů
Trasa triatlonového ME 2026 v Tarragoně: mapa a trať
Letošní trať nevypadá nijak složitě, pro muže i ženy je stejná. Nejprve přichází na řadu plavání přímo v přístavu, následuje cyklistická část podél pobřeží a vše zakončí běh, který se opět koná v blízkosti místní mariny.
Konkrétní vzdálenosti uvádíme níže:
- plavání – 2 okruhy, celková délka 1,5 km
- cyklistika – 8 okruhů, celkem 40 km
- běh – 4 okruhy, dohromady 10 km
Na mapu a převýšení, které je téměř nulové, se můžete podívat zde.
Češi na startu: největší nadějí je Tereza Zimovjanová
Ve startovní listině pro ME v triatlonu 2026 najdeme i česká jména, konkrétně tři ženy a jednoho muže.
Nejlepší by měla být Tereza Zimovjanová, která se tak pokusí vylepšit 14. místo z loňského mistrovství v Istanbulu. Uspět se pokusí také Heidi Juránková a Dana Přikrylová, v našlapané sestavě mužů svítí české vlaječky u jmen Martin Demuth a Filip Michálek.
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Mistry světa v triatlonu jsou Tertschová a Hauser, Zimovjanová na nejlepší nestačila
Kde sledovat ME v triatlonu 2026 live, přímý přenos v TV
Vysílání triatlonu čas od času obstarává i ČT sport, určitě by pak přenosy měly být dostupné na Eurosportu. Posloužit mohou i online platformy Max nebo TriathlonLive.tv.
Mezi evropskými šampiony je i jedno české jméno
Úplně první Mistrovství Evropy v triatlonu se uskutečnilo v roce 1985, tehdy ještě v Západním Německu. Od té doby bylo různých dějišť spoustu a jsou mezi nimi i Karlovy Vary (2001, 2003), kde se dodnes koná prestižní série Mistrovství světa.
Právě na domácí půdě se zadařilo i Filipu Ospalému, který je naším jediným vítězem ME v historii – o dva roky později přidal další dvě stříbrné medaile. Na stupních vítězů se ale objevili také Jan Řehula či Martin Krňávek.
Mezi ženami šampionku nemáme, jediné dva cenné kovy dokázala vybojovat Vendula Frintová. Ten poslední, bronz, je už ale z roku 2013.
|ME v triatlonu - poslední vítězové
|Rok
|Vítězný muž
|Vítězná žena
|2025
|Max Studer (SUI)
|Jolien Vermeylen (BEL)
|2024
|Csongor Lehmann (HUN)
|Vicky Holland (GBR)
|2023
|David Castro (ESP)
|Jeanne Lehair (LUX)
|2022
|Léo Bergère (FRA)
|Non Stanford (GBR)
|2021
|Dorian Coninx (FRA)
|Julie Derron (SUI)
|2019
|Alistair Brownlee (GBR)
|Beth Potter (GBR)