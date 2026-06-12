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ME v triatlonu 2026: program, trasa a Češi na startu

  7:00
V pořadí už 42. evropský šampionát v triatlonu míří do španělského střediska Tarragona. Červnové akce se účastní i české naděje, dosáhnou alespoň na elitní desítku?

Tereza Zimovjanová. | foto: World Triathlon

ME v triatlonu 2026 – informace
Datum:13. června 2026
Místo:Tarragona, Španělsko
Start:15:30 a 18:30
Kde sledovat:Eurosport (?), TriathlonLive

Výsledky triatlonového ME 2026

Zde najdete výsledky elitních kategorií mužů a žen.

ZávodVýsledky
Muži Elite
Ženy Elite

Mistrovství Evropy v triatlonu 2026: závodí se v sobotu 13. června

Do katalánské Tarragony se v polovině června sjedou ti nejlepší evropští triatlonisté a triatlonistky. Program je vícedenní, elitní kategorie mužů a žen ale uvidíme pouze během sobotního odpoledne.

Nejprve si spojení sportů plavání–cyklistika–běh vyzkouší ženy, poté přijdou na řadu muži. Vzhledem ke vzdálenostem budou oba závody pravděpodobně dokončeny do 2 hodin.

ME v triatlonu 2026 - program
Datum, časZávod
sobota 13. června, 15:30elitní závod žen
sobota 13. června, 18:30elitní závod mužů

Trasa triatlonového ME 2026 v Tarragoně: mapa a trať

Letošní trať nevypadá nijak složitě, pro muže i ženy je stejná. Nejprve přichází na řadu plavání přímo v přístavu, následuje cyklistická část podél pobřeží a vše zakončí běh, který se opět koná v blízkosti místní mariny.

Konkrétní vzdálenosti uvádíme níže:

  • plavání – 2 okruhy, celková délka 1,5 km
  • cyklistika – 8 okruhů, celkem 40 km
  • běh – 4 okruhy, dohromady 10 km

Na mapu a převýšení, které je téměř nulové, se můžete podívat zde.

Češi na startu: největší nadějí je Tereza Zimovjanová

Ve startovní listině pro ME v triatlonu 2026 najdeme i česká jména, konkrétně tři ženy a jednoho muže.

Nejlepší by měla být Tereza Zimovjanová, která se tak pokusí vylepšit 14. místo z loňského mistrovství v Istanbulu. Uspět se pokusí také Heidi Juránková a Dana Přikrylová, v našlapané sestavě mužů svítí české vlaječky u jmen Martin Demuth a Filip Michálek.

Mistry světa v triatlonu jsou Tertschová a Hauser, Zimovjanová na nejlepší nestačila

Kde sledovat ME v triatlonu 2026 live, přímý přenos v TV

Vysílání triatlonu čas od času obstarává i ČT sport, určitě by pak přenosy měly být dostupné na Eurosportu. Posloužit mohou i online platformy Max nebo TriathlonLive.tv.

Mezi evropskými šampiony je i jedno české jméno

Úplně první Mistrovství Evropy v triatlonu se uskutečnilo v roce 1985, tehdy ještě v Západním Německu. Od té doby bylo různých dějišť spoustu a jsou mezi nimi i Karlovy Vary (2001, 2003), kde se dodnes koná prestižní série Mistrovství světa.

Právě na domácí půdě se zadařilo i Filipu Ospalému, který je naším jediným vítězem ME v historii – o dva roky později přidal další dvě stříbrné medaile. Na stupních vítězů se ale objevili také Jan Řehula či Martin Krňávek.

Mezi ženami šampionku nemáme, jediné dva cenné kovy dokázala vybojovat Vendula Frintová. Ten poslední, bronz, je už ale z roku 2013.

ME v triatlonu - poslední vítězové
RokVítězný mužVítězná žena
2025Max Studer (SUI)Jolien Vermeylen (BEL)
2024Csongor Lehmann (HUN)Vicky Holland (GBR)
2023David Castro (ESP)Jeanne Lehair (LUX)
2022Léo Bergère (FRA)Non Stanford (GBR)
2021Dorian Coninx (FRA)Julie Derron (SUI)
2019Alistair Brownlee (GBR)Beth Potter (GBR)
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Témata: triatlon, Eurosport

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Krejčíková vs. RuseováTenis - - 12. 6. 2026:Krejčíková vs. Ruseová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 11:00
  • 1.47
  • -
  • 2.63
Ševčenko vs. MrvaTenis - - 12. 6. 2026:Ševčenko vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
12. 6. 12:00
  • 1.56
  • -
  • 2.41
Viďmanová vs. StefaniniováTenis - - 12. 6. 2026:Viďmanová vs. Stefaniniová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 12:00
  • 1.63
  • -
  • 2.16
Šalková vs. KawováTenis - - 12. 6. 2026:Šalková vs. Kawová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 13:00
  • 1.76
  • -
  • 2.07
Kolář vs. CinaTenis - - 12. 6. 2026:Kolář vs. Cina //www.idnes.cz/sport
12. 6. 13:30
  • 2.63
  • -
  • 1.47
Program a výsledky
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Výsledky

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