Evropa může opět „nakopnout“ Sáblíkovou. Šampionát v Heerenveenu začíná

I ve 32 letech může Martina Sáblíková zažívat rychlobruslařské premiéry. A tak se dnes postaví poprvé v životě na start evropského šampionátu na jednotlivých tratích.

Mezinárodní bruslařská unie změnila počínaje rokem 2017 systém soutěží. Do té doby se mistrovství Evropy konalo každoročně pouze ve víceboji. Od roku 2017 však platí, že v lichých letech se bude konat šampionát ve víceboji, naopak v sudých letech na jednotlivých tratích.

V Kolomně 2018 Sáblíková kvůli zranění chyběla, premiéru si tudíž odbude až nyní v Heerenveenu. V pátek se představí na trati 1500 metrů a v sobotu ji čeká boj o zlato na 3000 metrů. Její oblíbená pětka v programu není.

„Loni mě mistrovství Evropy v Collalbu nakoplo do zbytku sezony, která byla fantastická,“ vykládá. „Teď je to ve všem jiné. Nejede se na otevřené dráze, nejede se víceboj. Ale platí, že úspěšná Evropa mi může dodat klid a sebevědomí před únorovým mistrovstvím světa v Salt Lake City.“

ME v rychlobruslení Heerenveen Časový program Pátek od 19.30: 1500 m ženy (Sáblíková, Zdráhalová), 1500 m muži, týmový sprint ženy, týmový sprint muži. Sobota od 13.40: 500 m ženy (Zdráhalová), 500 m muži, 3000 m ženy (Sáblíková, Zdráhalová), 5000 m muži. Neděle od 14.15: stíhací závod družstev ženy, stíhací závod družstev muži, 1000 m ženy (Zdráhalová), 1000 m muži, hromadný závod ženy, hromadný závod muži.

Na trati 3000 metrů obsadila v této sezoně v závodech Světového poháru postupně čtvrté, první a druhé místo. V Minsku byly před ní Kanaďanky Isabelle Weidemannová a Ivanie Blondinová i Nizozemka Carlijn Achtereekteová. V Tomaszowě vyhrála o 15 setin právě před Achtereekteovou. A v Naganu, kde Nizozemka chyběla, skončila Sáblíková v čase 4:01,97 druhá za Blondinovou.

Protože Kanaďanky nyní v Heerenveenu pochopitelně startovat nemohou, měla by být hlavní soupeřkou české rychlobruslařky opět jednou Achtereekteová, ale na výborné časy myslí i další Nizozemky Antoinette de Jongová a Ireen Wüstová.

„Holanďanky budou jasnými favoritkami, ale nebezečné jsou i Rusky,“ upozorňuje na kvality Natalije Voroninové a Jevgenije Lalenkovové.

Sáblíková naposledy závodila ve Světovém poháru 14. prosince v Naganu.

„Po takhle dlouhé pauze je vždycky otazník, jak na tom kdo bude,“ říká. „V Heerenveenu je teď ráno dlouho tma, venku prší, všechno je takové unavené, tak na mě ještě ani nedoléhá atmosféra mistrovství Evropy. Zatím to cítím jen z toho, že na v hotelu je nápis, že je to oficiální hotel pro závodníky, kteří se účastní mistrovství Evropy. Asi to všechno přijde až v pátek.“

Na úvodní start mistrovství si musí počkat do pozdního večera, protože páteční závod na 1500 metrů žen startuje až v 19.30.

„Abych pravdu řekla, nemám takhle pozdní časy moc ráda, protože v době, kdy už se skoro člověk chystá na spaní, si má najednou stoupnout na start a závodit,“ glosuje.

Los jí přihrál neoblíbenou soupeřku. V osmém z deseti párů se střetne s Ireen Wüstovou, která letos na této trati kraluje Světovému poháru.

Sáblíková kvůli předchozí absenci na patnáctistovce při druhém pohárovém kole v Tomaszowě startovala poté v Nur-Sultanu jen v divizi B, kterou výkonem 1:57,50 vyhrála. Při porovnání s výkony závodnic v divizi A by jí tento čas stačil na 8. místo absolutně a 6. místo mezi Evropankami, když před ní by byly tři Nizozemky a dvě Rusky.

„Patnáctistovku beru spíš tak, že si v ní po dlouhé pauze zase zazávodím a zkusím si led,“ říká v Heerenveenu. „Bylo by samozřejmě fajn, kdyby se mi jelo dobře a podařilo se mi zajet vyrovnaná kola, abych nebyla před trojkou zbytečně nervózní.“

V historických tabulkách mistrovství Evropy ve víceboji žen patří Sáblíkové třetí příčka s bilancí 5 zlatých - 3 stříbrné - 3 bronzové, lépe jsou na tom jen Němka Niemannová (8 - 3 - 0) a Nizozemka Wüstová (5 - 4 - 2). Nyní může česká rychlobruslařka založit svoji evropskou sbírku na jednotlivých tratích.

V Kolomně 2018 se o jedinou českou medaili postarala Karolína Erbanová, bronzová na 500 metrů.

Sáblíková: S Niki se musí počítat

Zatímco Sáblíkovou čekají v Heerenveenu dva starty, na Nikolu Zdráhalovou rovnou čtyři. Během tří dnů se postupně představí v pátek na 1500 metrů, v sobotu na 500 a 3000 metrů a v neděli na 1000 metrů.

Forma Zdráhalové v první části sezony postupně rostla, což potvrdila ve Světovém poháru 11. místem na 1500 metrů v Nur-Sultanu (1:58,41) a 9. místem na 3000 metrů v Naganu (4:08,23).

„V Japonsku Niki ukázala, že se s ní musí počítat,“ chválí sparingpartnerku Sáblíková.

„Patnáctistovka by pro mě měla být v Heerenveenu hlavní trať, ráda bych se dostala do Top 10,“ říká Zdráhalová. Na start nastoupí v šestém páru se silnou Ruskou Jelizavetou Kazelinovou. Ta skončila v pohárovém Nur-Sultanu na této distanci šestá, zatímco její česká soupeřka o pět příček níže.

„Jsem zvědavá, jak se srovnám s měsíční pauzou, protože mi víc vyhovuje, když se závodí každý víkend,“ říká Zdráhalová. „Snad se s tím nějak vypořádám. Jsem jedna z mála holek, co jedou čtyři závody, takže to pro mě v Heerenveenu bude hodně náročný víkend. Moje příprava se ale neliší od Martininy přípravy - jen s tím rozdílem, že já si tam navíc švihnu pětistovku a kilometr. Věřím, že slušný výsledek by se mi mohl podařit i na trojce.“

Na co se mohou těšit obě Češky, je tradičně výborná divácká kulisa vrcholných závodů v Heerenveenu. Vždyť slavnější rychlobruslařskou halu byste na světě nenašli.

„Závodit v tak parádní atmosféře je vždycky lepší,“ ujišťuje i Zdráhalová.