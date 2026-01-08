Hlavní hvězdou české výpravy je Martina Sáblíková, která bude startovat na distancích 3000 metrů a ve stíhacím závodě týmů. Skvělou formu ukázal v posledních závodech Metoděj Jílek, ten však ME vynechá kvůli individuální přípravě na ZOH v Itálii.
Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek
V Polsku se na ME představí i tito čeští reprezentanti:
- Nikola Zdráhalová - 1000 metrů, 1500 metrů
- Lucie Korvasová - 1500 metrů, 3000 metrů, stíhací závod týmů, závod s hromadným startem
- Zuzana Kuršová – stíhací závod týmů
- Tadeáš Procházka – 1500 metrů, 5000 metrů, závod s hromadným startem
Program ME v rychlobruslení 2026, Tomaszów
|Závod
|Datum, čas
|Česká účast
|Výsledky
|Týmový sprint - Ž
|9.1., 19:30
|-
|Týmová stíhačka - M
|9.1.
|-
|3 000 m - Ž
|9.1.
|Sáblíková, Korvasová
|-
|1 000 m - M
|9.1.
|-
|Týmový sprint - M
|10.1., 14:00
|-
|500 m - Ž
|10.1.
|-
|5 000 m - M
|10.1.
|Procházka
|-
|1 500 m - Ž
|10.1.
|Zdráhalová, Korvasová
|-
|Týmová stíhačka - Ž
|11.1., 13:45
|Sáblíková, Korvasová, Kuršová
|-
|1 500 m - M
|11.1.
|Procházka
|-
|1 000 m - Ž
|11.1.
|Zdráhalová
|-
|500 m - M
|11.1.
|-
|Hromadný start - Ž
|11.1.
|Korvasová
|-
|Hromadný start - M
|11.1.
|Procházka
|-
Evropské šampionáty se po roce střídají. Letos se závodí na jednotlivých tratích. Příště se bude zápolit ve víceboji.
Sáblíková před startem mistrovství Evropy připomněla, že šampionát bere jako důležitou součást přípravy na vrchol sezony.
Šestá olympiáda? Bude! Ale tak nervózní jsem dávno nebyla, říká Sáblíková
„Od posledních závodů už uplynul skoro měsíc a vypadnout ze závodního tempa není dobré. Před olympiádou už budeme startovat jen na Světovém poháru v Inzelu. A ambice? Každý jde do závodu s tím, že zajede výsledek, se kterým bude spokojený. Zároveň si můžeme potvrdit, že příprava jde správným směrem.“
Kde sledovat ME v rychlobruslení 2026
Závody ME v rychlobruslení budou dostupné v programu České televize prostřednictvím stanice ČT sport.
|Datum
|Čas
|Disciplína / přenos
|Stanice
|Pátek 9. 1. 2026
|19:25
|týmový sprint žen & týmová stíhačka mužů (živě)
|ČT sport
|Pátek 9. 1. 2026
|20:15
|závod žen na 3 000 m (živě)
|ČT sport
|Pátek 9. 1. 2026
|21:15
|závod mužů na 1 000 m (živě)
|ČT sport
|Sobota 10. 1. 2026
|04:45
|záznam závodu žen na 3 000 m
|ČT sport
|Sobota 10. 1. 2026
|15:55
|ME v rychlobruslení – závod mužů na 5 000 m (živě)
|ČT sport
|Sobota 10. 1. 2026
|16:20
|závod žen na 1 500 m (živě)
|ČT sport
|Neděle 11. 1. 2026
|00:25
|záznam závodu žen na 1 500 m
|ČT sport