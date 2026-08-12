Sestry Pavelkovy zahájily ME v plážovém volejbalu úspěšně, porazily Švýcarky

Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21:18, 22:20 nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Anouk a Zoé Vergéovými-Dépréovými. Na polském písku se ve středu představí i všech pět dalších českých párů.
První set získaly Pavelkovy díky šestibodové šňůře za stavu 10:12.
Ve druhé sadě Švýcarky brzy odskočily, ale dvacetiletá dvojčata rychle srovnala. V dramatické koncovce sice Češky ztratily vedení 19:17, ale vzápětí ukončily zápas esem.
Díky výhře nad zkušenými Švýcarkami si Pavelkovy zajistily play off. V systému modifikovaných skupin se ve čtvrtek střetnou o přímý postup do osmifinále s Litevkami Monikou Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou, které v březnu porazily ve finále Pro Tour Challenge v Tlaxcale.
Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Stare Jabłonki (Polsko)
Ženy:
Skupina G: K. Pavelková, A. Pavelková (23-ČR) - A. Vergéová-Dépréová, Z. Vergéová-Dépréová (10-Švýc.) 2:0 (18, 20)
Skupina D: 10:40 Svozilová, Štochlová (20-ČR) - Hogenhoutová, Koninková (13-Niz.)
Skupina F: 10:40 Neuschaeferová, Maixnerová (11-ČR) - Placetteová, Richardová (22-Fr.)
Muži:
Skupina A: 12:30 Perušič, M. Džavoronok (17-ČR) - Ehlers, Wüst (16-Něm.)
Skupina C: 14:30 Trousil, Schweiner (19-ČR) - Chouikh, Geneviéve-Gardoque (14-Fr.)
Skupina E: 14:30 Šépka, Sedlák (21-ČR) - Rotar, Gauthier-Rat (12-Fr.)