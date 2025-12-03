Knedla postoupil do semifinále polohovky, v rozplavbách na ME uspěla i Janíčková

Znakařský specialista Knedla se v úvodním vystoupení na šampionátu prosadil i v doplňkové disciplíně. Svoji rozplavbu vyhrál, když porazil i hvězdného Francouze Maxima Grousseta, a výkon 52,46 sekundy mu stačil na pátou příčku. O jedno místo za ním skončil obhájce titulu Bernhard Reitshammer, pro něhož ale šampionát na této trati skončil. Dva jiní Rakušané totiž byli v rozplavbách rychlejší a víc jich do semifinále postoupit nemůže.
Český rekord a postup do finále. Plavci Gracík a Čejka zabojují o medaile
Další čeští reprezentanti Jakub Bursa a Jan Foltýn si v nejkratším polohovém závodě překonali osobní rekordy. Časy 53,94 a 54,12 jim stačily na 23. a 24. místo.
Vstup do šampionátu se vedle Knedly podařil také kraulařce Janíčkové. Na stometrové polohovce stlačila čas pod minutu na 59,87 a mohla se radovat z postupové 14. pozice. Její český rekord v této disciplíně je ještě o 93 setin rychlejší.