Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Seemanová zakončila ME v Paříži šestým místem, Čejka byl v polohovce sedmý

Autor: ,
  19:46

Barbora Seemanová před startem finále mistrovství Evropy na 200 metrů kraul. | foto: Reuters

Plavkyně Barbora Seemanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na kraulařské dvoustovce, šestým místem na dvojnásobné trati. Třetí titul vybojovala Italka Simona Quadarellaová, která si připsala vytrvalecký hattrick.

Jan Čejka dohmátl na krátké polohovce sedmý a po páté příčce ze znakařské dvoustovky zaznamenal druhý nejlepší výsledek.

Šestadvacetiletá Seemanová, která se do finále probojovala jako osmá, se většinu závodu držela na sedmém místě. V závěrečné padesátce měla druhý nejrychlejší čas a o jednu příčku si polepšila. Časem 4:08,16 zaostala za svým národním maximem skoro o pět sekund. V pařížském bazénu byla ještě sedmá na stovce a podílela se i na pátém místě smíšené kraulařské štafety.

Fantastický Knedla je mistrem Evropy! V Paříži ovládl setinové drama na padesátce

Pětadvacetiletý Čejka, který v sobotu dvakrát vylepšil vlastní české maximum, byl po úvodním motýlku čtvrtý. Na oblíbeném znaku si o příčku pohoršil, po prsařské části klesl o další dvě pozice a na závěrečném kraulu už se neposunul.

Časem 1:59,16 Čejka zaostal o 83 setin za svým českým rekordem ze sobotního semifinále, na bronz ztratil bývalý juniorský mistr světa i Evropy na znakařských tratích rovné tři sekundy. Vyhrál Maďar Hubert Kós.

Kromě Seemanové se v Paříži radoval ze zlata i Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak, se dvěma zlatými si nicméně české plavání oproti předloňskému šampionátu pohoršilo. V Bělehradě reprezentanti získali tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Espaňol vs. LevanteFotbal - 1. kolo - 16. 8. 2026:Espaňol vs. Levante //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Liberec vs. SlaviaFotbal - 4. kolo - 16. 8. 2026:Liberec vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 9.00
  • 4.40
  • 1.37
Siniaková vs. J. Bouzasová ManeirováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 16. 8. 2026:Siniaková vs. J. Bouzasová Maneirová //www.idnes.cz/sport
16. 8. 22:00
  • 1.96
  • -
  • 1.90
Valentová vs. SvitolinováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 17. 8. 2026:Valentová vs. Svitolinová //www.idnes.cz/sport
17. 8. 02:30
  • 3.40
  • -
  • 1.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Svatba, na kterou se čekalo. Cristiano Ronaldo si vzal Georginu Rodríguezovou

Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Georginou na předávání cen Globe Soccer.

Cristiano Ronaldo je ženatý. Portugalská fotbalová superstar si vzala svou dlouholetou partnerku Georginu Rodríguezovou. Pár, který společně vychovává pět dětí, si řekl své ano 11. srpna při civilním...

ONLINE: Liberec - Slavia 0:1 po půli, šťastný gól hostů, hraje se ve velkém tempu

Sledujeme online
Fotbalisté Slavie se radují z gólu proti Slovanu Liberec.

Nejtěžší zkouška v úvodu nového ročníku číhá na lídra fotbalové ligy. Slávisté ve svém čtvrtém utkání hrají v Liberci, který se ukazuje rovněž v solidní formě. Duel můžete od 20.00 sledovat v online...

16. srpna 2026  19:13,  aktualizováno  20:48

Smutný a ošklivý duel, řekl kouč Skuhravý. Nádvorníka udivilo krátké nastavení

Nákop Dominika Preislera.

Videoasistenti Pavel Ochotnický a Jana Adámková spasili fotbalisty Baníku Ostrava ve čtvrtém kole první ligy s Artisem Brno (1:0). Po jejich zásahu sudí Jan Všetečka odvolal dva góly hostů a také...

16. srpna 2026  20:28

Atletika ONLINE: Získá Duplantis další titul? Finále čeká i mílařku Sasínek Mäki

Sledujeme online
Kristiina Sasínek Mäki v rozběhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy v...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Atletické mistrovství Evropy v Birminghamu vrcholí posledním dnem a česká výprava má už jen jednu šanci získat dosud chybějící medaili: finále běhu na 1500 metrů čeká Kristiinu Sasínek Mäki. Všechny...

16. srpna 2026  20:09

Bejlek zvládla v Cincinnati i druhé derby. Krejčíkovou porazila po dvou hodinách

Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati.

Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole 7:6, 6:4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové.

16. srpna 2026  20:03

Seemanová zakončila ME v Paříži šestým místem, Čejka byl v polohovce sedmý

Barbora Seemanová před startem finále mistrovství Evropy na 200 metrů kraul.

Plavkyně Barbora Seemanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na kraulařské dvoustovce, šestým místem na dvojnásobné trati. Třetí titul vybojovala Italka Simona Quadarellaová,...

16. srpna 2026  19:46

Ve Spartě si nemůže dovolit ošidit vůbec nic. Pomůže Juráskovi test odolnosti?

Matěj Jurásek hovoří ke sparťanskému kotli.

Na Letnou už pomalu padala tma, když se z kabiny šoural ke vstupní bráně. Nalehko, jen v šortkách a šedém triku. A možná se strachoval, co ho na parkovišti před závorou čeká. Určitě se Matěji...

16. srpna 2026  19:39

Další severský skalp. Češky v Helsinkách vyzrály i na Finsko, zářila Pospíšilová

Česká basketbalistka Julie Pospíšilová se vrací do obrany.

České basketbalistky vyhrály na turnaji v Helsinkách nad domácím Finskem 76:75 a navázaly na sobotní vítězství nad Švédskem 75:63. K vítězství přispěla 25 body Julie Pospíšilová.

16. srpna 2026  19:36

Arsenal jasně ovládl Community Shield, Calafiori dal City nejrychlejší gól v historii

Hráči Arsenalu slaví zisk anglického Superpoháru.

Fotbalisté Arsenalu vyhráli poosmnácté anglický Superpohár. Ligový mistr zdolal v Cardiffu vítěze Anglického poháru Manchester City 3:0.

16. srpna 2026  19:11

Březíkův životní závod! Domácí jezdec ovládl Barum rally, MČR vede Mareš

Adam Březík a Zdeněk Bělák na Barum Czech Rally Zlín.

Barum Czech Rally Zlín vyhrál Adam Březík s vozem Škoda Fabia. Třicetiletý jezdec si připsal největší úspěch v kariéře a zapojil se do boje o titul mistra České republiky.

16. srpna 2026  18:40,  aktualizováno  18:48

Liberec - Slavia v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Štěpán Chaloupek ze Slavie hlavičkuje v utkání s Libercem.

Šlágrem 4. kola Chance Ligy je zápas ambiciózního Liberce se zatím stoprocentní Slavií. Hraje se v neděli 16. srpna od 20:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy a...

16. srpna 2026  18:36

Czech Tour 2026: Kompletní program, etapy a trasa závodu

Cian Uijtdebroeks útočí ve výjezdu na Pustevny ve 4. etapě Czech Tour.

Největší etapový cyklistický závod v České republice vstupuje do zbrusu nové éry. Letošní 18. ročník Czech Tour se uskuteční od 13. do 16. srpna 2026 a vůbec poprvé bude součástí UCI ProSeries, tedy...

16. srpna 2026

Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu

Sestřih zápasu
Nákop Dominika Preislera.

Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a...

16. srpna 2026  17:01,  aktualizováno  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×