Seemanová zakončila ME v Paříži šestým místem, Čejka byl v polohovce sedmý

Jan Čejka dohmátl na krátké polohovce sedmý a po páté příčce ze znakařské dvoustovky zaznamenal druhý nejlepší výsledek.
Šestadvacetiletá Seemanová, která se do finále probojovala jako osmá, se většinu závodu držela na sedmém místě. V závěrečné padesátce měla druhý nejrychlejší čas a o jednu příčku si polepšila. Časem 4:08,16 zaostala za svým národním maximem skoro o pět sekund. V pařížském bazénu byla ještě sedmá na stovce a podílela se i na pátém místě smíšené kraulařské štafety.
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Pětadvacetiletý Čejka, který v sobotu dvakrát vylepšil vlastní české maximum, byl po úvodním motýlku čtvrtý. Na oblíbeném znaku si o příčku pohoršil, po prsařské části klesl o další dvě pozice a na závěrečném kraulu už se neposunul.
Časem 1:59,16 Čejka zaostal o 83 setin za svým českým rekordem ze sobotního semifinále, na bronz ztratil bývalý juniorský mistr světa i Evropy na znakařských tratích rovné tři sekundy. Vyhrál Maďar Hubert Kós.
Kromě Seemanové se v Paříži radoval ze zlata i Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak, se dvěma zlatými si nicméně české plavání oproti předloňskému šampionátu pohoršilo. V Bělehradě reprezentanti získali tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.