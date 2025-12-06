Kraulařka Janíčková byla na ME sedmá na stovce, Knedla si zajistil třetí finále

Janíčková plavala v Polsku druhé finále, v polohovce na 100 metrů byla šestá. Na kraulařské stovce byla o dvanáct setin pomalejší než v pátečním semifinále a porazila jednu z finálových soupeřek.
Znovu zazářila Steenbergenová, která už počtvrté na šampionátu zaplavala evropský rekord. Na 100 metrů volný způsob překonala o 16 setin osm let starý výkon Švédky Sarah Sjöströmové.
Před tím Steenbergenová rovněž v kontinentálním maximu vyhrála polohový závod na 200 metrů. Časem 2:01,83 o tři setiny zlepšila jedenáct let staré kontinentální maximum Maďarky Katinky Hosszúové. Od světového rekordu Američanky Kate Douglassové ji dělily dvě desetiny sekundy.
Den překonaných rekordů. Nové české maximum zaplavali Zábojník a Foltýn
Dvacetiletý Knedla před šampionátem právě do sprinterské padesátky vkládal největší naděje. Ve srovnání s dopolední rozplavbou o sedm setin zrychlil a potvrdil, že patří mezi favority na medaile. „Semifinále bylo dobré. Nejrychlejší čas této sezony, já jsem spokojený,“ řekl České televizi.
V Lublinu Knedla zatím skončil pátý v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrtý na znakařské stovce. Tentokrát bude mít před finálovým závodem dopoledne volné.
„Na finále se připravím tak, že si půjdu lehnout, zahraju si nějakou FIFU,“ uvedl s úsměvem. „Samozřejmě se nachystám, zkusím ještě zlepšit obrátky, dohmaty, aby ta padesátka byla co nejrychlejší. Když to takhle půjde všechno k sobě, tak si myslím, že z toho bude krásný výsledek,“ doplnil.
Horská se zlepšila, ale bronz neobhájila. Stejně jako Knedla bere na ME čtvrté místo
Na kraulařské padesátce měly Janíčková i Daryna Nabojčenko k postupu do finále daleko. Janíčková se oproti rozplavbě o desetinu zlepšila a výkonem 24,06 se přiblížila na sedm setin svému českému rekordu, což jí stačilo na 13. místo. Nabojčenko si vyrovnala osobní rekord 24,24 a skončila šestnáctá.
Ondřej Gemov jediný start na šampionátu proměnil v 11. místo na 200 metrů motýlek. V semifinále zlepšil dopolední čas o 1,61 sekundy na 1:53,17 minuty. Na finálovou osmičku ztratil 72 setin.
