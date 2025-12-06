Kraulařka Janíčková byla na ME sedmá na stovce, Knedla si zajistil třetí finále

  21:51
Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v krátkém bazénu sedmá na 100 metrů volný způsob. Dohmátla v čase 52,26 sekundy, v evropském rekordu 50,42 zvítězila Nizozemka Marrit Steenbergenová. Znakař Miroslav Knedla si na šampionátu v Lublinu zajistil třetí finále. Do bojů o medaile na 50 metrů znak se dostal časem 22,87 jako třetí.

Česká plavkyně Barbora Janíčková na evropském šampionátu v Bělehradě | foto: Reuters

Janíčková plavala v Polsku druhé finále, v polohovce na 100 metrů byla šestá. Na kraulařské stovce byla o dvanáct setin pomalejší než v pátečním semifinále a porazila jednu z finálových soupeřek.

Znovu zazářila Steenbergenová, která už počtvrté na šampionátu zaplavala evropský rekord. Na 100 metrů volný způsob překonala o 16 setin osm let starý výkon Švédky Sarah Sjöströmové.

Před tím Steenbergenová rovněž v kontinentálním maximu vyhrála polohový závod na 200 metrů. Časem 2:01,83 o tři setiny zlepšila jedenáct let staré kontinentální maximum Maďarky Katinky Hosszúové. Od světového rekordu Američanky Kate Douglassové ji dělily dvě desetiny sekundy.

Den překonaných rekordů. Nové české maximum zaplavali Zábojník a Foltýn

Dvacetiletý Knedla před šampionátem právě do sprinterské padesátky vkládal největší naděje. Ve srovnání s dopolední rozplavbou o sedm setin zrychlil a potvrdil, že patří mezi favority na medaile. „Semifinále bylo dobré. Nejrychlejší čas této sezony, já jsem spokojený,“ řekl České televizi.

V Lublinu Knedla zatím skončil pátý v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrtý na znakařské stovce. Tentokrát bude mít před finálovým závodem dopoledne volné.

„Na finále se připravím tak, že si půjdu lehnout, zahraju si nějakou FIFU,“ uvedl s úsměvem. „Samozřejmě se nachystám, zkusím ještě zlepšit obrátky, dohmaty, aby ta padesátka byla co nejrychlejší. Když to takhle půjde všechno k sobě, tak si myslím, že z toho bude krásný výsledek,“ doplnil.

Horská se zlepšila, ale bronz neobhájila. Stejně jako Knedla bere na ME čtvrté místo

Na kraulařské padesátce měly Janíčková i Daryna Nabojčenko k postupu do finále daleko. Janíčková se oproti rozplavbě o desetinu zlepšila a výkonem 24,06 se přiblížila na sedm setin svému českému rekordu, což jí stačilo na 13. místo. Nabojčenko si vyrovnala osobní rekord 24,24 a skončila šestnáctá.

Ondřej Gemov jediný start na šampionátu proměnil v 11. místo na 200 metrů motýlek. V semifinále zlepšil dopolední čas o 1,61 sekundy na 1:53,17 minuty. Na finálovou osmičku ztratil 72 setin.

Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu

Lublin (Polsko):

Finále:
Muži:
100 m v. zp.: 1. Grousset (Fr.) 45,17, 2. Hribar (Chorv.) 45,64, 3. Richards (Brit.) 45,82
800 m v. zp.: 1. Sárkány (Maď.) 7:26,84, 2. Henveaux (Belg.) 7:28,03, 3. Wiffen (Ir.) 7:30,14
200 m pol. záv.: 1. González de Oliveira (Šp.) 1:51,39, 2. Razzetti (It.) 1:52,05, 3. Saka (Tur.) 1:52,25

Ženy:
100 m v. zp.: 1. Steenbergenová (Niz.) 50,42 - evropský rekord, 2. Gastaldellová (Fr.) 50,60, 3. Curtisová (It.) 51,26, ...7. Janíčková (ČR) 52,26
200 m pol. záv.: 1. Steenbergenová 2:01,83 - evropský rekord, 2. Walsheová (Ir.) 2:04,78, 3. Gorbenková (Izr.) 2:05,32

Semifinále s českou účastí:
Muži:
50 m znak: 1. Tribuntsov (Est.) 22,63, ...3. Knedla (ČR) 22,87
200 m mot.: 1. Ponti (Švýc.) 1:51,53, ...11. Gemov (ČR) 1:53,17

Ženy:
50 m v. zp.: 1. Wasicková (Pol.) 23,30, ...13. Janíčková 24,06, 16. Nabojčenko (obě ČR) 24,24

Rozplavby s českou účastí:
Muži:
50 m v. zp.: 1. Deplano (It.) 20,98, ...17. mj. Foltýn 21,35 - český rekord, 28. Švarc 21,64, 33. Slavík 21,72, 42. Gracík (všichni ČR) 21,96
50 m znak: 1. Tribuntsov (Est.) 22,86, ...28. Čejka (ČR) 23,98
50 m prsa: 1. Cerasuolo (It.) 25,52, ...23. Zábojník (ČR) 26,73 - český rekord
200 m mot.: 1. K. Chmielewski (Pol.) 1:50,93, ...25. Jurčík (ČR) 1:56,55

Ženy:
50 m prsa: 1. Jefimovová (Est.) 29,48, ...33. mj. Horská (ČR) 31,35

Výsledky

