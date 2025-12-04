Knedlovi k medaili chybělo jedenáct setin, Janíčková bere v polohovce šesté místo

Knedla ve své doplňkové disciplíně obracel v polovině závodu po oblíbeném znakařském úseku druhý, ale po prsařské pětadvacítce se propadl až na osmou příčku. Závěrečný finiš kraulem ho znovu posunul dopředu, ale navzdory zlepšení svého rekordního času ze semifinále zůstal jedenáct setin za bronzovým Rakušanem Heiko Giglerem. „Finále bylo fajn, já jsem si to strašně užil. Škoda té jedné desetiny, nebo kolik tam bylo od medaile. Já jsem spokojený, krásný osobák,“ řekl České televizi.
Plavec Čejka získal na ME v krátkém bazénu bronz na znakařské dvoustovce
Dramatický souboj hvězdných plavců o vítězství v polohovém závodě na 100 metrů pro sebe rozhodl Ponti, který porazil o setinu sekundy Francouze Maximea Grousseta.
Knedla pak skvělou formu potvrdil i na 100 metrů znak, kde se dopoledne stal prvním Čechem, jenž tuto disciplínu zaplaval pod 50 sekund. V semifinále vlastní národní rekord posunul o dalších devatenáct setin na 49,80 a ze druhého místa postoupil do pátečního finále. To poplave i bronzový medailista ze dvoustovky Jan Čejka, jenž se po dalším zlepšení osobního rekordu na 50,11 kvalifikoval jako sedmý.
Ani pro kraulařku Janíčkovou není nejkratší polohovka hlavní disciplínou. Do finále postupovala díky velkému zlepšení v semifinále časem 57,97 ze druhé pozice, ale ve finále se plavalo výrazně rychleji. Za novopečenou evropskou rekordmankou Steenbergenovou brala stříbro Belgičanka Roos Vanottergijková za 56,80, bronz získala Izraelka Anastasia Gorbenková (57,17).
Janíčková dohmátla více než sekundu za nimi a porazila ve finále dvě soupeřky. Mrzelo ji, že byla pomalejší než v semifinále. „Já úplně spokojená nejsem, chtěla jsem jet rychleji. Malinko mě to mrzí, nevyšla mi obrátka a to se pak vezlo do toho prsového a kraulového úseku,“ uvedla.
Obhájkyně bronzu Kristýna Horská znovu poplave na ME v krátkém bazénu finále závodu na 200 metrů prsa. Postoupila jako pátá za 2:19,94 minuty, nejrychlejší žena semifinále Ellie McCartneyová z Irska byla o sekundu a 13 setin lepšíí. „Mně se to plavalo skvěle. Jen na poslední padesátce jsem udělala nějakou chybu, která mě stála hodně sil. a pak mi umřely nohy. Věřím, že ta energie, která mi chyběla dneska, bude zítra,“ uvedla plavkyně, která očekává velmi vyrovnané finále.
Matěj Zábojník v téže disciplíně oproti rozplavbě, z níž postupoval jako poslední, v semifinále zrychlil o 1,27 sekundy na 2:05,43. Znamenalo to pro něj konečné 14. místo.