Fantastický Knedla je mistrem Evropy! V Paříži ovládl setinové drama na padesátce

Výsledek označil Knedla pro Radiožurnál Sport za naprostou fantazii. „Před startem jsem neočekával, že něco takového dokážu,“ přiznal. Dopoledne se cítil unavený. „Ale trenér mi říkal, ať se nevymlouvám a pořádně zaplavu,“ prozradil svěřenec amerického kouče Raye Looze.
Dnešní zlato – už v nové olympijské disciplíně – nazval dalším splněným snem. „To, co se nepovedlo minulý rok na mistrovství Evropy v Lublinu, kdy jsem byl druhý o jedinou setinu sekundy, jsem si teď vynahradil,“ připomněl Knedla loňské evropské stříbro z krátkého bazénu.
Následně nastoupil do smíšené štafety na 4x100 m volný způsob, v níž byli i Jan Krischke, Barbora Janíčková a Seemanová, a Češi skončili pátí v národním rekordu 3:23,21. Svůj výkon z rozplavby, kterou nečekaně vyhrálo, sice české kvarteto vylepšilo o 20 setin, na bronz ale ztratilo přes dvě sekundy. Zvítězili Rusové v neutrálních barvách před Nizozemskem a Itálií.
Jednadvacetiletý Knedla v Paříži potvrdil roli spolufavorita. V rozplavbách i v semifinále byl třetí za oběma Rusy v neutrálních barvách. Už na úvod vylepšil vlastní národní maximum o 24 setin, v semifinále byl o jedinou setinu pomalejší.
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Skvělá Seemanová má třetí evropské zlato z dvoustovky. Překonala i rekord ME
Bývalý juniorský mistr světa i Evropy na znakařské padesátce, jenž trénuje v USA, při olympijském debutu v Paříži postoupil v 19 letech na dvojnásobné trati do semifinále. Na loňském MS v Singapuru mu finálová osmička na padesátce unikla jen těsně.
Mistrovství Evropy v plavání v Paříži
Finále:
Muži:
Ženy:
Smíšená štafeta 4x100 m v. zp.: 1. Rusko (Korněv, Girev, Klepikovová, Manochinová) 3:19,95, 2. Nizozemsko 3:20,09, 3. Itálie 3:20,80, ...5. Česko (Krischke, Knedla, Janíčková, Seemanová) 3:23,21 - český rekord.
Semifinále:
Muži:
Ženy: