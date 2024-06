Čtvrtý medailový příslib. Seemanová se na ME kvalifikovala do dalšího finále

Fotbalisté Venezuely vstoupili do mistrovství Jižní Ameriky obratem s Ekvádorem a výhrou 2:1. Ve...

Střihoruký Tom: Schick a Hložek? Čekám od nich víc. Šanci měl dostat Chorý

23. června 2024 10:41

Premium Mojmo, sorry... Přiznávám, že jsem nechápal, co dělá Chytil v nominaci na Euro. Jenže zatím je to...