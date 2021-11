Medailový tlak na Seemanovou. Před ME v Kazani platí za jednu z favoritek

Seemanová po šestém místě na olympijských hrách skočila do krátkého bazénu při závodech International Swimming League (ISL) v Neapoli, kde na různých tratích několikrát překonala vlastní české rekordy. „Cítím se na finále. Měla bych se dostat do finále a tam budu samozřejmě bojovat o medaile. Nedám to holkám zadarmo,“ řekla minulý týden, kdy ještě neznala seznam přihlášených.

Mezi nimi podle očekávání chybí italská hvězda Federica Pellegriniová, která ukončuje kariéru a už závodí jen v ISL. Nestartuje ani bronzová medailistka z Budapešti Freya Andersonová, protože Britové výpravu do Kazaně vůbec neposlali. Z finalistek květnového ME je ve startovní listině jen Slovinka Katja Fainová, která v Budapešti skončila šestá.

Jedenadvacetiletá Češka disponuje díky českému rekordu 1:53,31 na dvoustovce jednoznačně nejrychlejším kvalifikačním časem. Další v pořadí, Nizozemka Marrit Steenbergenová, má výkon o více než sedm desetin pomalejší.

Ještě před dvoustovkou, jejíž finále je na programu v závěrečný den šampionátu 7. listopadu, bude Seemanová závodit na padesátce a stovce. Na druhé jmenované trati byla na jaře na „velkém“ šampionátu v Budapešti sedmá. Žádná z jejích tehdejších přemožitelek do Kazaně nepřijela, ale favoritkou bude švédská hvězda Sarah Sjöströmová, která může přidat k dosavadním 20 medailím z ME v krátkém bazénu další. Seemanová má třetí vstupní čas.

Česká nominace na ME v krátkém bazénu Muži: Filip Chrápavý (50, 100 a 200 m prsa),Tomáš Franta (50, 100 a 200 m znak), Ondřej Gemov (400 m v. zp., 200 m mot.), David Koutný (400, 800 a 1500 m v. zp., 200 m mot.), Sebastian Luňák (50, 100 a 200 m mot., 400 m pol. záv.), Vojtěch Netrh (50, 100 a 200 m prsa), Jan Šefl (50 a 100 m mot., 100 m pol. záv.), Matěj Zábojník (50, 100 a 200 m prsa). Ženy: Kristýna Horská (200 m prsa, 200 a 400 m pol. záv.), Simona Kubová (50, 100 a 200 m znak), Barbora Seemanová (50, 100 a 200 m v. zp.).

Do finále by se ráda znovu dostala její tréninková kolegyně Kristýna Horská. Papírově nejlepší vyhlídky má na prsařské dvoustovce, kde má čtvrtý čas. Na hraně finálové osmičky by se měla pohybovat v polohových závodech na 200 a 400 metrů. V nabité olympijské sezoně, v níž plavce ještě čeká v prosinci MS v krátkém bazénu, tentokrát nebude závodit maďarská favoritka Katinka Hosszúová. Ta od roku 2015 vyhrála na ME v krátkém bazénu třikrát za sebou všechny polohovky a celkem má z této akce dvacet zlatých medailí.

Pátá místa na všech třech znakařských tratích z roku 2019 bude obhajovat Simona Kubová. Třicetiletá plavkyně, která se chystá ukončit kariéru, za tehdejšími časy letos zatím zaostává, ale v průběhu podzimu se její výkonnost zlepšuje.

Vedle trojice žen bude závodit také osmička mužů. Nejsou v ní olympionici Jan Čejka a Jan Micka. Předloňský juniorský mistr světa na 50 metrů znak Čejka se rozhodl evropský šampionát vynechat, protože se soustředí na další vrcholné akce. Kraulařský vytrvalec Micka v nevydařené sezoně nesplnil limit. Nejzkušenějším mužem v týmu tak bude jednatřicetiletý Jan Šefl, jenž se vedle závodů na 50 a 100 metrů motýlek nominoval také do polohového závodu na 100 metrů.