Estonsko, to je pro tebe. Petrokinová je v extázi, česká mistryně si polepšila

Niina Petrokinová během volné jízdy na ME v Tallinnu. | foto: AP

O 9,57 bodu porazila druhou Anastasii Gubanovovou v barvách Gruzie a o 16,72 bodu bronzovou Ninu Pinzarroneovou z Belgie.

Nikdy předtím přitom nebyla Niina Petrokinová na mistrovství Evropy lepší než šestá.

Nikdy předtím nezískala za závod více než 195 bodů.

Zato teď?

Zlato za 208,18 bodu, o třináct bodů vylepšený osobní rekord. Úžasem si překryla ústa, když uviděla známky.

V tu chvíli jasně vedla, ale ještě musela čekat, jak si povede první dáma krátkého programu Anastasia Gubanovová, v Toljatti narozená a v Moskvě trénující žena, která sice v roce 2021 přestoupila do gruzínské reprezentace, ale kterou po první části šampionátu média v její rodné zemi oslavovala titulky: „Ruska poráží zbytek Evropy.“

Gubanovová, šampionka z roku 2023, zajela výbornou jízdu bez větších chyb, přesto s nižší obtížností některých prvků – a po vynesení známek bylo v její tváři čitelné velké zklamání z „jen“ stříbrné medaile.

„Obrovské štěstí,“ jásala naopak vítězka.

„Jsi nejlepší, Niino,“ velebily ji transparenty v oslavující hale.

Petrokinová ve své energické jízdě na hudbu z filmového trháku Duna zvládla s velkou suverenitou veškeré skoky, piruety i kroky. Paradoxně jediným minusem byl pád „z přemíry snahy“ při pouhém přejezdu mezi prvky po úvodní části programu.

Takový zádrhel však nemohl na jejím jednoznačném triumfu nic změnit.

„Diváci ji hnali a ona jela jako o život, s takovým nasazením a dynamikou,“ oceňovala ji v přenosu ČT česká mezinárodní rozhodčí Olga Žáková. „Při krokové sekvenci pak celá hala tleskala.“

Po doznění hudby si Petrokinová nadšeně zakřičela, načež dojatě poklekla na led před nadšeně povstávajícími fanoušky.

A potom už se jen smála.

S rukou na srdci zpívala na stupních vítězů estonskou hymnu.

Při rychlém interview před diváky v hale dostala otázku: „Kdy jste uvěřila ve zlato?“

„Když jsem upadla,“ rozesmála se, stále v extázi, stále jen obtížně chápající, co se zrovna stalo. Jakoby ji ale právě zaškobrtnutí na začátku jízdy ještě více nakoplo. Od té chvíle byla k nezastavení.

Niina Petrokinová slaví zlato na domácí půdě.

Belgie je opět medailová

Obhájkyně titulu Loena Hendrickxová musela kvůli zranění kotníku zůstat doma u televize, čeká ji operace, vypustí celou sezonu. Přesto má Belgie čtvrtý rok po sobě medailistku.

Osmnáctiletá Nina Pinzarroneová se v červených šatech a na hudbu ze seriálu Příběh služebnice pustila do boje.

Jak moc jiná byla než v minulosti Hendrickxová.

Ladnou jízdou vytvořila pravý protiklad k někdejším silovým vystoupením starší krajanky.

„Pro mě tohle bylo skutečné kraso-bruslení,“ nadchla se rovněž Žáková a vypočítávala: „Ženská ladnost, krásný skluz a bruslení v hranách, skvělé piruety a nádherná kroková sekvence do hudby.“

O ještě větší bodový zisk připravily Belgičanku nižší a často nedotočené skoky. Po čtvrtém místě v krátkém programu si však plným právem řekla o vstupenku na stupně vítězů - a zopakovala si bronzovou radost z předloňského mistrovství Evropy.

Z medailových postů a průběžného třetího místa naopak sama sebe srazila vytáhlá Švýcarka Kimmi Repondová v roli Gladiátora. Po dvou pádech se jí poněkud rozsypala jízda, s Pinzarroneovou si prohodily pořadí.

A za nimi? Nepopiratelný vzestup italského ženského krasobruslení potvrdily pátá Anna Pezzettaová a šestá Lara Naki Gutmannová.

Vrašťáková do první dvacítky

O pět příček si oproti krátkém programu polepšila devatenáctiletá česká mistryně Michaela Vrašťáková a při svém debutu na mistrovství Evropy obsadila konečné 19. místo.

Z pohledu jejího i očima expertů je to umístění nad očekávání.

V uplynulých dvou letech patřilo Češkám vždy 24. místo, tedy poslední mezi finalistkami. Ať už v roce 2023 v podání Nikoly Rychtaříkové, nebo loni v režii Barbory Vránkové.

Michaela Vrašťáková během volné jízdy na ME v Tallinnu.

Rovněž Vrašťáková byla letos po krátkém programu čtyřiadvacátá, tedy poslední postupující do finálového večera. Proto páteční volné jízdy zahajovala.

Na úvod předvedla zdařilou sekvenci trojitého lutzu a dvojitého axela. Dala zapomenout na nepovedené lutzy na mistrovství republiky a univerziádě.

Přidala ještě tři další trojité skoky, naopak jen proskočila rittbergera.

Když šla z ledu, usmívala se.

„Byly tam chybky, jako ten rittberger, které mě moc mrzí, ale nebyl to žádný propadák,“ bilancovala. „Snažila jsem se bojovat do poslední chviličky. Připadala jsem si i méně nervózní než před krátkým programem, v němž šlo o hodně.“

Na její psychické pohodě měl rozhodně podíl kouč Ivan Králík. „Vštěpoval jsem Míše do hlavy, ať si to užije, že už nemá co ztratit a může jenom získat. Což se nakonec potvrdilo.“

Však také Olga Žáková ocenila: „Zhostila se toho se ctí.“

Problémy nejbližších soupeřek poté pomohly Vrašťákové probít se na pozici, která je pro české krasobruslení nejlepší v soutěži žen od 10. místa Elišky Březinové v roce 2019.