Papadakisová a Cizeron jsou popáté mistry Evropy v tancích na ledě

Po rytmickém tanci byli jednoznačně nejlepší i v sobotním volném tanci a v Minsku triumfovali s náskokem 11,57 bodu před Rusy Alexandrou Stěpanovovou a Ivanem Bukinem. Bronz získali Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri.

Třiadvacetiletá Papadakisová a o rok starší Cizeron v Evropě neohroženě vládnou od roku 2015. Od té doby je na velké světové akci porazili jen dvakrát Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir. Celkovým součtem 217,98 bodu dnes o 1,2 bodu vylepšili svou známku ze závodu Grand Prix v Grenoblu a stanovili nové světové maximum, které se po změně bodování začalo od této sezony počítat od nuly.

Pátým titulem se dostali na dělené druhé místo mezi nejúspěšnějšími tanečními páry historie ME. Před nimi jsou jen reprezentanti bývalého Sovětského svazu Ljudmila Pachomovová a Alexandr Gorškov. Pět titulů získali ještě jiní Sověti Natalie Bestemianovová a Andrej Bukin.

A právě Bukinova syna Ivana dnes Francouzi porazili. Ten ale společně se Stěpanovovou s přehledem získal stříbro a vylepšil bronzové umístění na ME z let 2015 a 2018. Bronzovou pozici uhájili Guignardová a Fabbri, pro které je to první velká medaile. Třetí nejlepší volný tanec předvedli Rusové Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov, ale kvůli ztrátě z rytmického tance zůstali necelých šest bodů za medailí.

Čeští reprezentanti v této kategorii nestartovali.