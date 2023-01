Siao Him Fa vládne. Syn rodičů z Mauriciu je krasobruslařským mistrem Evropy

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Espoo (Finsko): Muži - konečné pořadí: 1. Siao Him Fa (Fr.) 267,77, 2. Rizzo (It.) 259,92, 3. Britschgi (Švýc.) 248,01, 4. Aymoz (Fr.) 240,92, 5. Vasiljevs (Lot.) 236,35, 6. Grassl (It.) 230,83, ...25. Kotlařík, 26. Reshtenko (oba ČR) - nepostoupili do volných jízd. Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Guignardová, Fabbri (It.) 85,53 b., 2. Fearová, Gibson (Brit.) 84,12, 3.Turkkilaová, Versluis (Fin.) 77,56, 4. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 77,33, 5. Taschlerová, Taschler (ČR) 76,91, 6. Loparevová, Brissaud (Fr.) 76,49.